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У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

Анна Косик
12 августа 2026, 09:33
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Кремлевский диктатор стремится к эскалации войны и предпринимает первые шаги в этом направлении.
Путин, армия РФ, войска НАТО
Новоназначенные командиры получили приказ от Путина / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Война вступает в новую, самую тяжелую для Украины фазу
  • Путин надеется усилить давление на фронте за счет новой волны мобилизации
  • У Украины возникли проблемы с обороной на фоне усиления атак РФ

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил перед новоназначенными командирами задачу захватить всю Донецкую область до конца года, и это требование стало одним из признаков перехода войны в новую фазу.

Как сообщает The i Paper, кадровые изменения в военном руководстве страны-агрессора России сопровождаются усилением ракетных ударов по украинским городам, давлением на судоходство в Чёрном море и попытками развернуть наземное наступление, тогда как украинские силы активизировали атаки на нефтяную инфраструктуру, военные объекты и логистические центры противника.

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Ситуацию на линии фронта эксперт по вопросам обороны и военный корреспондент Роберт Фокс описывает как динамический тупик, в котором Москва стремится перевесить чашу весов в свою пользу. Он убежден, что Украине и её партнёрам следует закладывать в расчёты дальнейшее обострение, а не сохранение текущего положения.

"Все это указывает на опасный новый этап войны", - подчеркнул эксперт.

Риторика Кремля при этом остается неизменной - несмотря на масштаб боевых действий, российский президент по-прежнему использует формулировку "специальная военная операция".

Фокс отмечает: заявления и практические шаги Москвы указывают на обратное и свидетельствуют о подготовке к эскалации.

Почему Кремль спешит до осени

Временной фактор Фокс считает ключевым для планов российского командования. Ухудшение погоды и размягчение почв затруднят масштабные штурмы с использованием бронетехники, поэтому интенсивность наступательных действий будут пытаться повысить именно сейчас.

Ресурсная арифметика для России при этом невыгодна. По оценке эксперта, потери на фронте превышают темпы их восполнения. Решить проблему Кремль может после парламентских выборов в сентябре - отдельные аналитики не исключают новой волны мобилизации, которая потенциально дала бы до 600 тысяч человек.

Самая острая же проблема украинской стороны лежит в плоскости противовоздушной обороны. Наибольшую опасность представляет баллистика, для перехвата которой требуется ограниченный круг систем.

Запасы ракет для комплексов Patriot украинские военные уже в значительной степени израсходовали. Дефицит этих боеприпасов ощущается и на мировом рынке - из-за других вооруженных конфликтов и собственных потребностей Соединенных Штатов.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Почему США не предоставляют Украине лицензию на Patriot

Главред писал, что, по данным американского журналиста Майкла Вайса, Соединенные Штаты за последние шесть месяцев израсходовали около двух третей своих запасов систем Patriot на Ближнем Востоке, и Россия, зная об этом истощении, усилила ракетные удары по Украине.

Поэтому в США заговорили о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков. Однако производители Patriot - компании Raytheon и Lockheed - будут официально выражать обеспокоенность по поводу кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль, вероятно, осознает рост общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов.

Ранее Зеленский сообщил, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. План кремлевского диктатора Владимира Путина несложен.

Накануне стало известно, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

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Об источнике: The i Paper

Сайт британской национальной газеты The i Paper. Он был запущен в 2016 году и входит в медиагруппу DMG Media.

Платформа публикует новости Великобритании и мира, включая политику, экономику, технологии, культуру и спорт. Основной особенностью издания является лаконичная и понятная подача материалов для читателей, у которых мало времени.

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