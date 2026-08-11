Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

Алексей Тесля
11 августа 2026, 22:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владимир Зеленский призвал реагировать на тревогу из-за вероятности новых ударов РФ.
Зеленский, ракета
Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ударов РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Зеленский призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги
  • Путин хочет забомбить Украину, считает Кулеба

Страна-агрессор РФ может готовить новые массированные удары по Украине, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в ходе своего традиционного вечернего видеообращения.

видео дня

При этом глава государства призвал жителей Украины реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Пожалуйста, берегите себя и реагируйте на тревогу", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

Прогноз массированных ударов РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшее время Украина не сможет быстро решить проблему защиты от баллистических ракет.

По мнению Кулебы, российское руководство делает ставку на увеличение интенсивности ударов, рассчитывая за счет большого количества ракет систематически поражать украинские города и объекты инфраструктуры.

"Соответственно решил Путин, нужно забомбить Украину. Для этого нужно сосредоточить максимальное количество ракет, нарастить производство и непрерывно выбивать, бить по украинским городам и украинской инфраструктуре", - отметил Кулеба.

Экс-министр считает, что российские войска продолжат наносить удары по украинской территории, однако сомневается, что Москве удастся полностью разрушить крупные города или сделать их непригодными для жизни.

"Что нам остается с вами, как гражданам, учитывая это развитие событий? Нам остается лишь верить, что сегодня за нами не прилетит. Поддерживать друг друга, быть вместе и надеяться, что давление, которое оказывают украинские удары по России, в конце концов, все-таки будет приводить к ухудшению ситуации в РФ, к тому уровню, когда Путин уже не сможет этого".

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

01:05Украина
РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

23:13Регионы
"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

22:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Китайский гороскоп на завтра, 12 августа: Драконам - просьбы, Лошадям - прощания

Китайский гороскоп на завтра, 12 августа: Драконам - просьбы, Лошадям - прощания

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Последние новости

01:05

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

11 августа, вторник
23:59

Что обрезать в саду до начала холодов: августовский уход для пышного цветения

23:58

Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правилоВидео

23:35

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

23:18

Звездный футболист Роналду наконец-то женился: первые фото

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
23:13

РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

22:47

Дата рождения может раскрыть карму прошлых жизней: какой урок несет душа

22:34

Как выбрать сладкую дыню за несколько секунд: один трюк выдаст спелый плод

22:17

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстреловВидео

Реклама
22:14

Зачем нужны загадочные белые полосы на окне: простой способ избежать беды

21:59

Слива отблагодарит обильным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

21:48

Главный звездопад 2026 года будет особенным: когда и где украинцы могут его увидеть

21:15

Влюбляла в себя миллионеров: раскрыты тайны самой известной шпионки 21 века

21:06

РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

21:02

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежестьВидео

20:41

Сода против уксуса: какое средство лучше подходит для домашней уборки

20:32

Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

20:25

Бунт против режима Путина: раскрыт единственный реальный сценарий для РФВидео

20:12

Полки опустели после ударов РФ: когда вернутся товары и возрастут ли ценыФото

20:00

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Реклама
19:50

"Украинцы "выгребают": раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше

19:47

В РФ опасаются украинских массированных ракетных ударов – ответить не получится

19:10

Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель Россиимнение

19:03

Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой

19:00

Летнее нашествие: почему мухи "атакуют" дома и как выгнать их за 5 минут

18:28

Тест на внимательность: нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд

18:23

Больше никакой соды и уксуса: как моментально избавиться от запаха из раковиныВидео

18:20

Как летом хранить огурцы, чтобы они оставались свежими несколько недель — лайфхак

18:07

В начале или в конце: когда нужно солить картофель, чтобы он был хрустящим

17:40

Письмо о крупном наследстве сначала кинули в мусор: семья не знала главного

17:37

Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

17:28

Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

17:24

Большинство ошибается: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожейВидео

16:59

Дети рождаются умными: ученые удивили результатам исследования беременных

16:57

Как с первого раза выбрать идеальный арбуз: точный признак сладостиВидео

16:57

Кусты ежевики будут усыпаны крупными ягодами: что нужно сделать в августе

16:55

Почему 12 августа нельзя петь песни и веселиться: какой церковный праздник

16:40

В старейшем метро нашли странные вещи: что хранят в "особом" складеВидео

16:35

Вишня засыхает, а абрикос "горит" на солнце: как спасти деревьяВидео

16:32

Популярная Тик-Ток блогерша не перенесла хейта: ушла прямо в прямом эфире

Реклама
16:16

Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

16:10

"Вульгарность и жлобство": Олег Скрипка резко высказался о "грешках" украинцев

16:06

На Киевщине произошла экологическая катастрофа: в ОВА сделали тревожное заявление

16:02

Жизель Бюндхен поделилась редким фото своего 18-месячного сына

15:54

В Украину вернут прах Евгения Коновальца - детали

15:50

Доллар полетел вверх, а евро резко упал после взлета: курс валют на 12 августа

15:44

Роскошные "Пеньочки" на ужин: рецепт сочных фаршированных кабачков

15:43

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

15:41

Дженнифер Лопес примерила образ пин-ап дивы в откровенном бикини

15:37

Зачем опытные хозяйки посыпают картофельную шелуху содой: хитрый лайфхакВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости Сум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять