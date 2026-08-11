"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

Владимир Зеленский призвал реагировать на тревогу из-за вероятности новых ударов РФ.

https://glavred.info/ukraine/putin-hochet-zabombit-ukrainu-prognoz-novyh-massirovannyh-obstrelov-10787696.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ударов РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное:

Зеленский призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги

Путин хочет забомбить Украину, считает Кулеба

Страна-агрессор РФ может готовить новые массированные удары по Украине, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в ходе своего традиционного вечернего видеообращения.

видео дня

При этом глава государства призвал жителей Украины реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Пожалуйста, берегите себя и реагируйте на тревогу", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Прогноз массированных ударов РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшее время Украина не сможет быстро решить проблему защиты от баллистических ракет.

По мнению Кулебы, российское руководство делает ставку на увеличение интенсивности ударов, рассчитывая за счет большого количества ракет систематически поражать украинские города и объекты инфраструктуры.

"Соответственно решил Путин, нужно забомбить Украину. Для этого нужно сосредоточить максимальное количество ракет, нарастить производство и непрерывно выбивать, бить по украинским городам и украинской инфраструктуре", - отметил Кулеба.

Экс-министр считает, что российские войска продолжат наносить удары по украинской территории, однако сомневается, что Москве удастся полностью разрушить крупные города или сделать их непригодными для жизни.

"Что нам остается с вами, как гражданам, учитывая это развитие событий? Нам остается лишь верить, что сегодня за нами не прилетит. Поддерживать друг друга, быть вместе и надеяться, что давление, которое оказывают украинские удары по России, в конце концов, все-таки будет приводить к ухудшению ситуации в РФ, к тому уровню, когда Путин уже не сможет этого".

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред