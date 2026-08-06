Восемь КАБов за 8 минут: РФ ударила по Сумам, повреждены дома и ТЦ, пострадали люди

По удар попали жилые микрорайоны города с развитой инфраструктурой.

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Обстрел Сум - армия РФ скинула бомбы на гражданскую инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: Фото: Суспільне Суми, ГСЧС

Ключевые факты:

Войска РФ нанесли удары авиабомбами по Сумам в ночь на 6 августа

Поврежден торговый центр, жилые многоэтажки и выбиты сотни окон

В результате ночного обстрела пострадали 13 человек

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, враг нанес четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города.

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"Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон", - написал Григоров в своем Telegram.

КАБ / Инфографика: Главред

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что удар КАБами был направлен по торговому центру и объектам гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум. По его словам, кроме зданий повреждены магазины.

Также известно, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Обновлено. Утром 6 августа Кривошеенко сообщил, что в течение восьми минут армия страны-агрессора РФ сбросила 8 КАБов на северную и центральную части Сум. Одна бомба была обезврежена ПВО.

Под удар попали жилые микрорайоны города с развитой инфраструктурой.

Пострадали 13 человек, их состояние удовлетворительное.

В результате массированного авиаудара повреждены ТЦ, 5 магазинов, остекление окон 10 многоэтажек, 3 частных дома, 5 легковых автомобилей.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, вночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

Девять человек погибли в результате ночной комбинированной атаки России на Киев - 1 августа под ударом оказались семь районов столицы. Повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

После очередного масштабного удара российских оккупантов по Киеву Украина призвала международных партнеров как можно скорее принять решение о дальнейшем укреплении украинской противовоздушной обороны.

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине

Страна-агрессор Россия будет усиливать удары по энергетической и критической инфраструктуре Украины с приближением осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Игорь Клименко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре (...) Враг продолжает целенаправленный террор против гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только нарастать", - отметил Клименко.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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