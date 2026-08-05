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Слово "рассрочка" вызывает споры - как правильно сказать на украинском языке

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 17:27
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Лингвист рассказал, как правильно сказать на украинском языке о покупке в рассрочку.
Слово
Как сказать по-украински "в рассрочку" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Откуда происходит слово "рассрочка"
  • Какими словами можно заменить "рассрочку"
  • Является ли слово "рассрочка" украинским

Слово "рассрочка" часто используется в повседневной речи, когда речь идет о покупке товаров или услуг с постепенной оплатой. Однако вокруг этого слова ведутся лингвистические дискуссии: одни считают его неудачным заимствованием, а другие подчеркивают, что оно уже прочно вошло в украинский язык.

Главред выяснил, является ли слово "рассрочка" нормативным и какие украинские аналоги можно использовать вместо него.

видео дня

Есть ли слово "розстрочка" в украинском языке

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что слово "розстрочка" вызывает споры из-за его происхождения. По словам языковеда Бориса Антоненко-Давидовича, это слово связывают с глаголом "строчити" или "розстрочувати", которые в украинском языке традиционно относились к портновскому делу - шитью или распарыванию одежды.

В то же время Дяченко подчеркивает, что полностью отвергать слово только из-за того, что подобный корень используется и в других языках, не стоит. По его мнению, слово имеет право на существование, однако в украинском языке есть и другие, более исконные варианты.

Какими словами можно заменить "розстрочку"

Одним из вариантов является слово "на виплат". Это старинное украинское выражение, означающее оплату частями в течение определенного времени.

Например:

  • купить технику на виплат;
  • приобрести одежду на виплат.

Важно, что слово "на выплат" пишется отдельно.

Смотрите видео о том, как сказать "рассрочка" на украинском языке:

@ukrmova.online Можно ли говорить слово "рассрочка"? Какими вариантами его можно заменить? Об этом в новом видео рассказывает популяризатор украинского языка, филолог Виктор Дяченко #виктордяченко#учитьукраинский#наукраинскомлегко#украинскийязык♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявым

Что такое "рассрочка" и можно ли его употреблять

Еще один вариант - "розтерминування" или "розтерминування платежа". Это слово образовано от латинского корня и часто используется в финансовой сфере и банковских услугах.

Однако лингвист отмечает, что нет необходимости автоматически отдавать предпочтение иноязычному слову, если в украинском языке уже есть собственный эквивалент.

Можно ли говорить "оплата частями"

Также распространенным вариантом является выражение "оплата частями". Именно так часто называют подобные услуги банки и магазины. Это выражение понятно и широко используется в сфере торговли.

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О персоне: Виктор Дяченко

Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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