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Слива из косточки: можно ли вырастить дерево и когда ждать плодов

Анна Ярославская
5 августа 2026, 12:00
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Эксперты по плодовым деревьям объяснили, как выбрать место, сорт и схему обрезки, а также как получить саженец сливы из обычной косточки.
Слива
Как вырастить сливу из косточки - простой способ получить дерево дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему сливы сажают группой по четыре сорта
  • Сколько воды нужно молодому дереву
  • Как прорастить косточку в холодильнике
  • Когда сажать и когда обрезать сливу

Многие считают сливу капризным деревом, которое требует постоянного ухода и далеко не всегда радует урожаем. На самом деле при правильной посадке и соблюдении нескольких важных правил слива быстро приживается, хорошо развивается и уже через несколько лет начинает обильно плодоносить.

Главред разобрался, как вырастить здоровое сливовое дерево, избежать распространенных ошибок, и выяснил, можно ли из косточки сливы получить сливовое дерево.

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Дэвид Фрид, владелец питомника Elmore Roots, который выращивает эту культуру почти пять десятилетий, рассказал изданию Martha Stewart, что лучшее время для посадки слив - ранняя весна или поздняя осень. Если вам необходимо сажать дерево летом, то его нужно хорошо поливать, примерно 20 литрами воды каждые два дня.

По словам Фрида, плотная посадка минимум четырех разных сортов на расстоянии 3,6 метра друг от друга защищает сливы от поздних заморозков и насекомых и обеспечивает полноценное опыление.

Садовод советует не бороться с природной склонностью культуры к загущению, а воспроизвести ее на участке.

"По нашему опыту, сливы избегают большинства заморозков и насекомых благодаря такой более плотной, чем обычно, посадке, и обладают критической массой для хорошего опыления и обильных урожаев", - отмечает Фрид.

На месте посадки должно быть не менее шести-восьми часов прямого солнца. Низин следует избегать: культура цветет очень рано, и возвратные холода способны уничтожить весь годовой урожай.

Яму копают вдвое больше корневой системы, место прививки оставляют на 2,5-5 см выше уровня почвы, а засыпают местным грунтом с обильным, но медленным поливом.

Полив, подкормки и формирование кроны

Первые два года саженцы нуждаются в примерно 40 л воды раз в неделю. Взрослым деревьям необходимо умеренное, но стабильное увлажнение в период плодоношения.

Удобрения при посадке и в первый сезон вносить нельзя: они обжигают неокрепшие корни. Взрослым растениям дают органику или медленнодействующий состав 10-10-10 один раз в год - ранней весной перед распусканием почек.

Обрезку слив следует проводить в конце зимы, если земля не промерзла насквозь, или ранней весной, непосредственно перед тем, как дерево выйдет из состояния покоя и начнет новый цикл роста.

Начинать обрезку нужно с сухих, больных и загущающих ветвей, делая срезы под небольшим углом сразу за "воротником" ветви - утолщением в месте ее соединения со стволом. Дальше кроне придают форму вазы и убирают перекрещивающиеся побеги.

Открытая сердцевина дерева обеспечивает доступ солнечного света и циркуляции воздуха, что крайне важно для здорового развития плодов и предотвращения болезней в долгосрочной перспективе.

На какой год после посадки начинает плодоносить слива

Первые два года завязи рекомендуется безжалостно удалять в начале лета. Это позволяет дереву сосредоточить свою энергию на формировании мощной корневой системы и крепкой структуры, а не на раннем плодоношении.

Полноценный сбор слив начинается с третьего-четвертого года: спелые плоды легко откручиваются, хранить их следует в прохладном месте или в холодильнике. Среди типичных угроз - тля, сливовые долгоносики, черная и бурая гниль. Против них работают прореживающая обрезка, регулярный осмотр и сезонные органические препараты вроде масла нима.

Что любит и чего не любит слива
Что любит и чего не любит слива / Инфографика: Главред

Как вырастить сливовое дерево

Получить собственное дерево можно и без питомника, и из косточки съеденного плода, хотя ждать урожая придется 3-5 лет, пишет wikiHow.

Материал для посадки собирают в августе. Важно выбрать темно-фиолетовые, слегка мягкие плоды. Лучше высаживать сразу 3-4 косточки, поскольку прорастают не все.

Косточки сушат на солнечном подоконнике 3-4 дня, затем раскалывают молотком или щипцами для орехов и извлекают миндалевидное семя.

Чтобы проверить жизнеспособность семечек, нужно взять стакан холодной воды. Если семена тонут, значит они содержат запас питательных веществ. Семечки, которые всплывают, нужно выбросить.

Семена нужно завернуть во влажное бумажное полотенце и положить в герметичный пакет в холодильник при температуре не выше 4 °C. Эта процедура называется стратификацией и имитирует зимовку косточки в холодной почве. Корни появляются в срок от 2 до 12 недель. Полотенце нужно периодически опрыскивать, а при появлении плесени семена пинцетом переносят на новое.

Весной проросшее семя высаживают на глубину 5 см в емкость диаметром 10-15 см с дренажными отверстиями и почвой, хорошо пропускающей влагу. Горшки держат на свету не менее шести часов в сутки, и поливают, когда верхние 5 см грунта высыхают.

Каждые 6-12 месяцев саженцы пересаживают в тару большего объема.

В открытый грунт растение переносят весной, заглубляя корни на 30 см, а подкармливают раз в год составом с низким содержанием азота (1:1:1) - осенью, после первых заморозков.

Смотрите видео - Как правильно вырастить сливу из косточки:

Как писал Главред, заморозка - один из самых простых и быстрых способов сохранить фрукты и овощи в течение длительного времени. Если вы собрали большой урожай слив, то часть из них можно отправить на хранение в морозилку. Читайте - как необычным способом заморозить сливы с цедрой лимона.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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