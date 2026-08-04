Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

Белый тюль быстро теряет свежесть из-за пыли и грязи, но вернуть занавескам яркую белизну можно и без дорогих средств.

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Как отбелить тюль в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как отбелить тюль в домашних условиях

Как правильно стирать белый тюль

Что добавить в воду для стирки тюля

Белыетюлевые занавески всегда придают интерьеру легкости и света. Они пропускают солнечные лучи и создают ощущение пространства, но в то же время быстро впитывают пыль и грязь. Из-за этого ткань желтеет, теряет свежесть и выглядит тусклой.

Многие тратят деньги на специальные отбеливатели, хотя на самом деле эффективное средство есть на каждой кухне, пишет Главред со ссылкой на Gazeta.pl.

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Что добавить в стиральную машину, чтобы отбелить тюль

Эксперты по уборке рекомендуют добавить обычную поваренную соль, которая обладает свойством восстанавливать естественную белизну ткани. Она действует как мягкий отбеливатель, не повреждая волокна, и одновременно уменьшает статическое притяжение пыли.

Как правильно стирать тюль с солью

Чтобы добиться наилучшего результата, важно соблюдать несколько простых правил. Сначала тюль следует положить в специальный мешок для стирки - это защитит нежную ткань от механических повреждений. Затем выберите программу для деликатных тканей и установите температуру 30–40 градусов.

Перед финальным полосканием в отсек для стирального порошка насыпьте примерно треть стакана соли. Рекомендуем не использовать режим отжима: лучше несколько раз слить воду вручную, а затем развесить тюль для сушки. Уже через 20 минут он будет сухим. Если после высыхания останутся складки, их можно убрать - либо легким глажением, либо опрыскиванием тонким слоем бесцветного лака для волос.

Смотрите видео о том, как отбелить тюль с помощью аспирина:

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Об источнике: Gazeta.pl Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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