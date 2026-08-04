Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

Читайте в материале:
- Как отбелить тюль в домашних условиях
- Как правильно стирать белый тюль
- Что добавить в воду для стирки тюля
Белыетюлевые занавески всегда придают интерьеру легкости и света. Они пропускают солнечные лучи и создают ощущение пространства, но в то же время быстро впитывают пыль и грязь. Из-за этого ткань желтеет, теряет свежесть и выглядит тусклой.
Многие тратят деньги на специальные отбеливатели, хотя на самом деле эффективное средство есть на каждой кухне, пишет Главред со ссылкой на Gazeta.pl.
Что добавить в стиральную машину, чтобы отбелить тюль
Эксперты по уборке рекомендуют добавить обычную поваренную соль, которая обладает свойством восстанавливать естественную белизну ткани. Она действует как мягкий отбеливатель, не повреждая волокна, и одновременно уменьшает статическое притяжение пыли.
Как правильно стирать тюль с солью
Чтобы добиться наилучшего результата, важно соблюдать несколько простых правил. Сначала тюль следует положить в специальный мешок для стирки - это защитит нежную ткань от механических повреждений. Затем выберите программу для деликатных тканей и установите температуру 30–40 градусов.
Перед финальным полосканием в отсек для стирального порошка насыпьте примерно треть стакана соли. Рекомендуем не использовать режим отжима: лучше несколько раз слить воду вручную, а затем развесить тюль для сушки. Уже через 20 минут он будет сухим. Если после высыхания останутся складки, их можно убрать - либо легким глажением, либо опрыскиванием тонким слоем бесцветного лака для волос.
Смотрите видео о том, как отбелить тюль с помощью аспирина:
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Об источнике: Gazeta.pl
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