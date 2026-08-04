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Почему мужчины во Франции носили каблуки и чулки: неожиданная причина

Инна Ковенько
4 августа 2026, 20:08
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Мужские каблуки сегодня могут показаться необычными, однако когда-то они были символом власти и принадлежности к высшему обществу
Почему мужчины во Франции носили каблуки и чулки: неожиданная причина
Почему мужчины во Франции носили каблуки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему мужчины начали носить каблуки
  • Как каблуки стали символом статуса и мужества во Франции
  • Какую роль в мужской моде играли шелковые чулки

Сегодня каблуки и чулки ассоциируются прежде всего с женской модой. Однако несколько веков назад они были символом статуса и мужества именно в мужском гардеробе.

Главред рассказывает, как каблуки и чулки стали символом статуса французских мужчин.

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Почему мужчины во Франции носили каблуки

История мужских каблуков началась далеко за пределами Франции - в Персии. Персидские всадники использовали обувь с высокими каблуками, чтобы нога лучше держалась в стремени. Это было важно для маневров во время боя. Европейская знать быстро переняла эту деталь, но придала ей совершенно иное значение - символа престижа, пишет Oboz.ua.

В конце XVI века каблуки стали модным элементом мужского гардероба. Они подчеркивали фигуру, добавляли роста и считались признаком мужества. Обувь на каблуке стала неотъемлемой частью образа аристократа.

Наибольшего расцвета эта мода достигла во Франции при правлении Людовика XIV. Король, который был невысокого роста, сделал высокие каблуки обязательным элементом придворного стиля. Особым знаком престижа стали красные каблуки - их разрешалось носить только приближенным к монарху. Наряд дополняли дорогие шелковые чулки, гармонировавшие с кюлотами - короткими брюками до колена.

При Людовике XV и Людовике XVI каблуки и чулки оставались признаком богатства. Аристократы носили изысканные чулки, тогда как простолюдины - длинные брюки. Именно поэтому их называли санкюлотами.

Французская революция 1789 года изменила моду. Символы аристократии утратили актуальность, и мужчины постепенно отказались от каблуков и чулок. На первый план вышла практичная обувь на плоской подошве.

А уже в XIX веке каблуки ненадолго вернулись благодаря денди во Франции и Англии. Они сочетали их с фраками и цилиндрами, создавая образ утончённого джентльмена.

В 1960–1980-х годах мужские каблуки вновь стали популярными - на этот раз среди музыкантов, художников и представителей богемы. Для них это был способ выделиться и продемонстрировать индивидуальность.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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