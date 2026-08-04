Настоящий отель: в гнездо известных аистов Одарки и Грицька заселились 8 новых птиц

Кадр из жизни самой известной пары аистов в Украине вызвал волну политических мемов и шуток в соцсетях.

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Новые обитатели гнезда Одарки и Грицко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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8 аистов одновременно заселились в гнездо Одарки и Грицко

Под постом украинцы запустили волну мемов и политических шуток

Украинский сегмент соцсети Threads покорил забавный и необычный кадр из жизни легендарной аистиной семьи. На странице "Лелека Грицько" опубликовали фотографию прямо из знаменитого птичьего гнезда, где зафиксировали настоящий аномальный "аншлаг": сразу 8 новых аистов одновременно заселились в гнездо.

Автор поста лаконично и с юмором подписал этот кадр: "Такой полной посадки наше гнездо ещё не видела".

Уникальный момент из жизни любимой многими птичьей пары вызвал волну реакций и дал простор фантазии пользователей. Комментаторы с удовольствием начали придумывать собственные версии того, что именно собрало столько пернатых в гнезде Одарки и Грицко.

Абсолютным фаворитом читателей стал комментарий, в котором пернатым новоселам с помощью фотошопа дорисовали протестные плакаты с надписью "Верните Федорова" - именно он собрал наибольшее количество лайков под публикацией.

Фото: скриншот

Не обошлось и без других политических ироничных комментариев: один из комментаторов предположил, что птицы просто "обсуждают назначение Умерова и находятся в шоке".

Фото: скриншот

Другие пользователи подошли к ситуации более по-бытовому. Кто-то окрестил событие настоящей "вечеринкой на дому" (а точнее - в гнезде), где главным диджеем с кривым клювом выступает местный черногуз.

Фото: скриншот

Авторы комментариев также шутили, что пернатые собрались на экстренное "совещание по поводу будущих детей", а некоторые даже поинтересовались, найдётся ли в этом плотном графике высадки ещё одно место для них.

Фото: скриншот

Несмотря на все шутки и мемные интерпретации, большинство подписчиков сошлись в одном теплом чувстве к знаменитой семье, подытожив увиденное двумя простыми и искренними словами: "Украинская семья".

Смотрите видео о "отеле" в гнезде в Одарке, который устроили новые аисты:

Аисты в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, 23 июля гнездо звездных аистов Одарки и Грицика опустело. Птенцы популярных в Украине птиц впервые вместе покинули гнездо.

До этого, в начале июня, в известном аистином гнезде звездная пара птиц Грицик и Одарка оставили своих четверых детей, чтобы перевести их на новый этап взросления.

Напомним, в Национальном природном парке "Дерманско-Острожский" в Ровенской области удалось зафиксировать редкого черного аиста. Птицу заметили во время очередных орнитологических учетов.

Накануне стало известно, что после более чем двух десятилетий отсутствия белые аисты вновь появились в Чернобыле. Шесть птиц выбрали для отдыха крышу административного здания в центре города.

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Об источнике: Лелека Грицько "Лелека Грицько" - это украинский YouTube-канал и социальный медиапроект, созданный в марте 2023 года, который ведет прямую трансляцию из гнезда аистов в Национальном природном парке "Пирятинский". Канал насчитывает более 64 тысяч подписчиков и регулярно показывает уникальные кадры из жизни диких птиц и других обитателей поймы реки Удай. Помимо трансляций, авторы публикуют образовательные и природоохранные видео, организуют сбор средств для поддержки украинских военных и сотрудничают с учеными и местными общинами. Проект сочетает популяризацию орнитологии, экологическое образование и волонтерскую деятельность, благодаря чему стал известен широкой аудитории как один из самых интересных примеров онлайн-наблюдения за дикой природой в Украине

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