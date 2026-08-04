Древнее украинское слово "каркоші": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает слово "каркоші"
- Какая форма является нормативной
- Кто из украинских писателей употреблял это слово
"Каркоші" - это плечи или верхняя часть спины, а выражение "взяти на каркоші" означает посадить кого-то себе на плечи и нести. Это слово является старинным украинским диалектизмом, который фиксируется в толковых словарях, пишет 24 Канал.
Наиболее распространенный контекст употребления - бытовой: отец или дедушка сажал ребенка себе на плечи, чтобы ему было лучше видно на празднике, ярмарке или во время прогулки. Отсюда и типичные конструкции: "Батько взяв сина на каркоші", "Дідусь посадив онука на каркоші".
Что касается правописания, то лингвисты проводят разграничение между нормой и живым языком: в современных словарях нормативной является форма "коркоші", тогда как в говорах отдельных регионов звучит "каркоші" или даже "горгоші" - это местные фонетические варианты одного и того же слова. Эксперты советуют ориентироваться на словарную норму в письменной речи, а в разговоре допускают любой из привычных вариантов.
Какие украинские классики использовали это слово
Этот диалектизм хорошо известен в западноукраинских говорах и зафиксирован в художественных текстах. К нему обращались, в частности, Иван Франко и Марко Черемшина.
- "Андрусь .. приніс мене на коркошах, - писал Иван Франко.
- "Під гору взяв дід внука на коркоші", - фиксирует эту же форму Марко Черемшина.
Праславянский корень и польские параллели
Происхождение слова этимологи выводят не от плеч, а от шеи. Первоначальный праславянский корень означал "шею", "карк", верхнюю часть спины, и лишь впоследствии в украинском языке значение расширилось.
Родственные формы сохранились в нескольких славянских языках - в польском это kark (затылок), параллели есть также в чешском и словацком. Практичность самого способа переноски ребенка подтверждает и то, что для него придумали отдельную переноску, которая крепится на спине и фиксирует малыша.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
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