Древнее украинское слово "каркоші": что оно на самом деле означает

Диалектизм из западноукраинских говоров, который использовали Франко и Черемшина, до сих пор существует в нескольких фонетических вариантах.

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Что такое "сісти на каркоші" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, magnific

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Что означает слово "каркоші"

Какая форма является нормативной

Кто из украинских писателей употреблял это слово

"Каркоші" - это плечи или верхняя часть спины, а выражение "взяти на каркоші" означает посадить кого-то себе на плечи и нести. Это слово является старинным украинским диалектизмом, который фиксируется в толковых словарях, пишет 24 Канал.

Наиболее распространенный контекст употребления - бытовой: отец или дедушка сажал ребенка себе на плечи, чтобы ему было лучше видно на празднике, ярмарке или во время прогулки. Отсюда и типичные конструкции: "Батько взяв сина на каркоші", "Дідусь посадив онука на каркоші".

Что касается правописания, то лингвисты проводят разграничение между нормой и живым языком: в современных словарях нормативной является форма "коркоші", тогда как в говорах отдельных регионов звучит "каркоші" или даже "горгоші" - это местные фонетические варианты одного и того же слова. Эксперты советуют ориентироваться на словарную норму в письменной речи, а в разговоре допускают любой из привычных вариантов.

Какие украинские классики использовали это слово

Этот диалектизм хорошо известен в западноукраинских говорах и зафиксирован в художественных текстах. К нему обращались, в частности, Иван Франко и Марко Черемшина.

"Андрусь .. приніс мене на коркошах, - писал Иван Франко.

"Під гору взяв дід внука на коркоші", - фиксирует эту же форму Марко Черемшина.

Праславянский корень и польские параллели

Происхождение слова этимологи выводят не от плеч, а от шеи. Первоначальный праславянский корень означал "шею", "карк", верхнюю часть спины, и лишь впоследствии в украинском языке значение расширилось.

Родственные формы сохранились в нескольких славянских языках - в польском это kark (затылок), параллели есть также в чешском и словацком. Практичность самого способа переноски ребенка подтверждает и то, что для него придумали отдельную переноску, которая крепится на спине и фиксирует малыша.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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