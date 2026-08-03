Забытое украинское слово "сливе", которое использовали классики: что оно означает

Вы узнаете:
- Что на самом деле означает слово "сливе"
- Чем оно отличается от "почти"
- Кто из классиков его использовал
Украинское слово "сливе", которое современный читатель часто принимает за опечатку или диалектизм, на самом деле является нормативным наречием со значением "почти" и зафиксировано во всех словарях украинского языка. Его активно использовали Иван Франко, Леся Украинка, Панас Мирный и Михаил Коцюбинский, а в современной речи оно способно заменить русизм "почти", пишет 24 Канал.
Синонимический ряд к этому слову довольно широк: "майже", "мало не", "трохи не", "чи не", "заледве не", "ледь не", "безмаль", "майже зовсім", "практично". Употребление указывает на то, что до определенного действия или состояния осталось совсем немного - "він сливе заснув", "село сливе спорожніло", "вона сливе не заплакала".
Помимо основной формы, в народной речи параллельно функционировали ещё два варианта - "сливень" и "слеве".
Откуда происходит наречие
Единого ответа об этимологии слова у языковедов нет. Согласно основной гипотезе, "сливе" образовалось в результате видоизменения формы третьего лица единственного числа настоящего времени от глагола "слити" - то есть "бути відомим, славетним; вважатися, називатися". Окончательной версии до сих пор не существует.
Слово зафиксировано давно: оно есть и в словаре Бориса Гринченко с пометкой "народное", и в лексикографических трудах советского периода.
Почему писатели выбирали его вместо "почти"
По значению "сливе" и "майже" практически тождественны, однако стилистически различаются. Первое имеет более выраженную народно-поэтическую окраску, формирует особый ритм текста и придает речи естественность и образность - именно поэтому классики нередко отдавали ему предпочтение.
Примеров в литературе достаточно. "Блукали вони навмання сливе цілий день", - писал Иван Нечуй-Левицкий. У Леси Украинки: "В повітрі було тихо. Останнє листя падало з дерев сливе без шелесту".
Михаил Коцюбинский использовал это слово в переписке о собственном рабочем графике: "Умови у мене такі, що я мушу сливе весь вільний час оддавати службовій праці".
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Об источнике: 24 канал
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