Забытое украинское слово "сливе", которое использовали классики: что оно означает

Это слово вышло из активного употребления, но сохранилось во всех словарях украинского языка и в классической литературе.

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Что означает слово "сливе" / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Что на самом деле означает слово "сливе"

Чем оно отличается от "почти"

Кто из классиков его использовал

Украинское слово "сливе", которое современный читатель часто принимает за опечатку или диалектизм, на самом деле является нормативным наречием со значением "почти" и зафиксировано во всех словарях украинского языка. Его активно использовали Иван Франко, Леся Украинка, Панас Мирный и Михаил Коцюбинский, а в современной речи оно способно заменить русизм "почти", пишет 24 Канал.

Синонимический ряд к этому слову довольно широк: "майже", "мало не", "трохи не", "чи не", "заледве не", "ледь не", "безмаль", "майже зовсім", "практично". Употребление указывает на то, что до определенного действия или состояния осталось совсем немного - "він сливе заснув", "село сливе спорожніло", "вона сливе не заплакала".

Помимо основной формы, в народной речи параллельно функционировали ещё два варианта - "сливень" и "слеве".

Откуда происходит наречие

Единого ответа об этимологии слова у языковедов нет. Согласно основной гипотезе, "сливе" образовалось в результате видоизменения формы третьего лица единственного числа настоящего времени от глагола "слити" - то есть "бути відомим, славетним; вважатися, називатися". Окончательной версии до сих пор не существует.

Слово зафиксировано давно: оно есть и в словаре Бориса Гринченко с пометкой "народное", и в лексикографических трудах советского периода.

Почему писатели выбирали его вместо "почти"

По значению "сливе" и "майже" практически тождественны, однако стилистически различаются. Первое имеет более выраженную народно-поэтическую окраску, формирует особый ритм текста и придает речи естественность и образность - именно поэтому классики нередко отдавали ему предпочтение.

Примеров в литературе достаточно. "Блукали вони навмання сливе цілий день", - писал Иван Нечуй-Левицкий. У Леси Украинки: "В повітрі було тихо. Останнє листя падало з дерев сливе без шелесту".

Михаил Коцюбинский использовал это слово в переписке о собственном рабочем графике: "Умови у мене такі, що я мушу сливе весь вільний час оддавати службовій праці".

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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