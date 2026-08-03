Не русизм и не ошибка: что на самом деле означает слово "побіда" в украинском языке

Лексема зафиксирована как архаизм и диалектизм, происходит от праславянского *poběda и означает время после беды.

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Что означает слово "побіда" / Главред, фото: magnific, скриншот из видео

Вы узнаете:

Является ли слово "побіда" языковой ошибкой

Что оно буквально означало когда-то

Где его употребляли украинские классики

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Слово "побіда" существует в украинском языке и зафиксировано в академических словарях с пометками "устаревшее", "архаизм", "диалектное" и "поэтическое", где толкуется как побіда. То есть речь идет не о случайно придуманной форме и не о кальке, а о древней украинской лексеме, которая сегодня почти не употребляется в живой речи.

Её корни уходят к праславянскому *poběda - буквально "по беде", то есть время после беды. Когда-то такая форма была привычной и для украинского языка, однако постепенно её вытеснил другой эквивалент, рассказала лингвист и репетитор Оксана Николаевна

Почему в норме закрепилось слово "побіда"

Во многих славянских языках по сей день основным названием триумфа остается "победа" или родственные с ней формы. Украинский язык пошел другим путем: в литературной норме закрепилось слово "перемога", которое сейчас является одним из наиболее употребительных.

Оно образовано от глагола "перемогти" с корнем "могти" - одолеть, победить противника. Именно поэтому нормативными конструкциями сегодня являются "здобути перемогу" и "святкувати перемогу", а "побіда" осталась в пассивном слое лексики.

"Побіда" у Кулиша и Франко

Украинские писатели XIX - начала XX века обращались к этой форме, когда передавали живой народный язык, диалекты, речь персонажей или воссоздавали атмосферу давней эпохи. Её также можно найти в этнографических записях, фольклоре и старых словарях.

У Пантелеймона Кулиша это слово звучит в строках о князе Константине: "Спогадайте князя Костянтина, Що пам'ять по собі святу зоставив, Що побивав татар і москвитина, Міцну границю від Москви поставив І тридцять три бої побідами прославив".

Самый известный пример - заключительная речь из исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут", которая звучит и в экранизации произведения.

"Нинішня наша побіда - велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю, - говорится в произведении Франко.

Не каждое необычное слово является ошибкой: часть таких лексем просто вышла из активного употребления, но осталась в словарях, народной речи и классической литературе.

Смотрите видео о том, есть ли слово "побіда" в украинском языке:

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Об персоне: Оксана Николаевна Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

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