Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не русизм и не ошибка: что на самом деле означает слово "побіда" в украинском языке

Дарья Пшеничник
3 августа 2026, 11:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лексема зафиксирована как архаизм и диалектизм, происходит от праславянского *poběda и означает время после беды.
Не русизм и не ошибка: что на самом деле означает слово
Что означает слово "побіда" / Главред, фото: magnific, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Является ли слово "побіда" языковой ошибкой
  • Что оно буквально означало когда-то
  • Где его употребляли украинские классики

видео дня

Слово "побіда" существует в украинском языке и зафиксировано в академических словарях с пометками "устаревшее", "архаизм", "диалектное" и "поэтическое", где толкуется как побіда. То есть речь идет не о случайно придуманной форме и не о кальке, а о древней украинской лексеме, которая сегодня почти не употребляется в живой речи.

Её корни уходят к праславянскому *poběda - буквально "по беде", то есть время после беды. Когда-то такая форма была привычной и для украинского языка, однако постепенно её вытеснил другой эквивалент, рассказала лингвист и репетитор Оксана Николаевна

Почему в норме закрепилось слово "побіда"

Во многих славянских языках по сей день основным названием триумфа остается "победа" или родственные с ней формы. Украинский язык пошел другим путем: в литературной норме закрепилось слово "перемога", которое сейчас является одним из наиболее употребительных.

Оно образовано от глагола "перемогти" с корнем "могти" - одолеть, победить противника. Именно поэтому нормативными конструкциями сегодня являются "здобути перемогу" и "святкувати перемогу", а "побіда" осталась в пассивном слое лексики.

"Побіда" у Кулиша и Франко

Украинские писатели XIX - начала XX века обращались к этой форме, когда передавали живой народный язык, диалекты, речь персонажей или воссоздавали атмосферу давней эпохи. Её также можно найти в этнографических записях, фольклоре и старых словарях.

У Пантелеймона Кулиша это слово звучит в строках о князе Константине: "Спогадайте князя Костянтина, Що пам'ять по собі святу зоставив, Що побивав татар і москвитина, Міцну границю від Москви поставив І тридцять три бої побідами прославив".

Самый известный пример - заключительная речь из исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут", которая звучит и в экранизации произведения.

"Нинішня наша побіда - велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю, - говорится в произведении Франко.

Не каждое необычное слово является ошибкой: часть таких лексем просто вышла из активного употребления, но осталась в словарях, народной речи и классической литературе.

Смотрите видео о том, есть ли слово "побіда" в украинском языке:

Интересное по теме:

Об персоне: Оксана Николаевна

Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Magura из FPV ударили по 2 важным объектам оккупантов в Крыму: детали операции

Magura из FPV ударили по 2 важным объектам оккупантов в Крыму: детали операции

11:19Война
Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

10:38Синоптик
Нехватка солдат заставила Кремль пойти на крайние меры: СМИ раскрыли тактику РФ

Нехватка солдат заставила Кремль пойти на крайние меры: СМИ раскрыли тактику РФ

09:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

Жара накроет Украину с новой силой: синоптик раскрыла, когда станет прохладнее

Жара накроет Украину с новой силой: синоптик раскрыла, когда станет прохладнее

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Покупать или продавать: доллар резко рванул вверх, что будет с курсом до осени

Покупать или продавать: доллар резко рванул вверх, что будет с курсом до осени

Последние новости

11:35

В одном городе знаки "Стоп" исчезли навсегда: почему их больше не устанавливают

11:19

Magura из FPV ударили по 2 важным объектам оккупантов в Крыму: детали операции

11:14

Буданов о геополитике и выживании государств: "Побеждает тот, кто рассчитывает на несколько шагов вперед"

11:10

Не русизм и не ошибка: что на самом деле означает слово "побіда" в украинском языке

10:38

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
10:29

Боль останется позади: три знака зодиака обретут счастье с 3 августа

10:25

СМИ сообщили о российском следе в бизнесе депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко и о том, почему могут арестовать её активы

10:21

Полотенца снова станут мягкими и пушистыми: что нужно добавить во время стирки

09:55

Урожай под угрозой: в Украине резко взлетят цены на один базовый овощ

Реклама
09:48

Чем подкормить перец в августе: плоды станут мясистыми, сладкими и сочнымиВидео

09:39

Кукурузу лучше не варить: шеф-повара рассказали, как сделать ее в разы вкуснее

09:21

Жара в +40 станет обычным явлением: тревожный прогноз для УкраиныВидео

09:11

Нехватка солдат заставила Кремль пойти на крайние меры: СМИ раскрыли тактику РФ

08:23

Взрывы и пожары в Крыму: под удар могла попасть нефтебаза, подробности

08:19

Дроны ударили по ключевому складу Wildberries под Москвой: что известно

07:40

Удар по Белгороду: горит университет, где разрабатывали системы БПЛА

07:06

"Черчилля в Европе нет": коалиция в поддержку Украины может остаться без лидера

06:57

Атаки на Wildberries - это болезненнее, чем НПЗ: неожиданный вывод Портниковамнение

05:04

Большинство совершает ошибку: 5 приборов на кухне, которые нельзя подключать в удлинитель

04:32

Можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб: священник ответил, что с ним делать

Реклама
03:33

Что означают родинки на теле: какие знаки сулят богатство и счастье

02:34

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

01:10

Катастрофический цикл Земли: раскрыты сроки нового глобального катаклизма

02 августа, воскресенье
23:20

Полумиллионная мобилизация в РФ: эксперт раскрыл, к чему готовитьсяВидео

22:50

Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

22:15

Переговоры о передаче Украине технологий Patriot: в Конгрессе сделали заявление

21:51

Почему Трамп изменил своё отношение к Украине — Фесенко объяснил нюансмнение

21:27

В Одессе мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК: есть раненые - первые детали

21:21

Доллар готовится к новому скачку: эксперт назвал сроки и возможный курс

21:07

Хрустящие огурцы с медом за 10 минут: секрет идеального маринада

20:27

В Украине вводят лимиты на АЗС: названы ограничения на продажу топлива

20:19

Неприятный запах в морозильнике исчезнет без химии: что поставить внутрь

19:28

Смесь соды, сахара и средства для посуды: результат уборки поразит опытных хозяекВидео

18:33

РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в ЗапорожьеВидео

18:23

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

18:06

Археологи развенчали главный миф Кремля: что нашли под центром ОдессыВидео

17:29

Как избавиться от белых жилок в помидорах: простой совет агронома, который работаетВидео

17:28

Взрыв в центре Москвы: экс-глава СВР раскрыл детали покушения на генерала РФ

17:12

Сколько на самом деле "мотает" кондиционер: цифры впечатляют

17:06

Как спасались от жары до появления кондиционеров: секрет, который знали наши предки

Реклама
16:25

Отключения света в Украине: эксперт ответил, будут ли ограничения на фоне жары

16:22

Что может помочь против баллистики РФ: у Зеленского сделали тревожное заявление

16:11

Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

15:47

Пригоревшие пятна и накипь исчезнут без следа: как быстро очистить утюг дома

15:45

Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

15:21

"Понаехали": в Италии водительница такси набросилась на украинок из-за языка

15:14

Китайский гороскоп на 3–9 августа: Змеям — любовь, а Лошадям — успех

15:07

Секрет огромных и сладких помидоров: что обязательно нужно сделать в августеВидео

15:04

Жара накроет Украину с новой силой: синоптик раскрыла, когда станет прохладнее

14:57

Как сказать по-украински "сделать для галочки": правильные вариантыВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять