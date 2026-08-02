В Одессе мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК: есть раненые - первые детали

Кратко:
- В Одессе мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК
- Предварительно, четверо из них получили огнестрельные ранения
- Стрелец забаррикадировался в квартире, которую пытаются штурмовать правоохранители
В Одессе произошла стрельба во время проведения мероприятий по мобилизации. На улице Космонавтов, 77 неизвестный мужчина открыл огонь в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Ранения получили четверо военнослужащих ТЦК. Об этом сообщают местные СМИ.
Больше всего пострадал 25-летний военнослужащий. Мужчина получил огнестрельное ранение в спину в районе легких. Его срочно доставили в городскую больницу.
Еще трое военнослужащих после стрельбы самостоятельно обратились за медицинской помощью. У них также диагностировали огнестрельные ранения. По предварительным оценкам медиков, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
После стрельбы нападавший забаррикадировался в квартире. В настоящее время правоохранители и спецназовцы готовятся к штурму помещения, где может находиться стрелок.
Позже в полиции сообщили, что в 19:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в одном из районов Одессы. По предварительным данным, во время мероприятий по оповещению населения неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в сторону военнослужащих ТЦК.
В результате стрельбы ранения получили четверо сотрудников РТЦК и СП. Им оказывается медицинская помощь.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает стрелка с целью его задержания. Правовая оценка инцидента будет дана после выяснения всех деталей.
ТЦК - последние новости по теме
Как писал Главред, следователи Государственного бюро расследований утром 30 июля проводят масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней по всей Украине.
Напомним, в Подольском районе Киева во время прохождения ВЛК произошло смертельное нападение на врача. Гражданин, которого доставили в ТЦК за нарушение правил воинского учета, нанес врачу ножевые ранения, в результате которых она скончалась.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении сотрудника, причастного к махинациям с ВЛК, который якобы вымогал деньги за влияние на комиссию. В ходе расследования разоблачили подполковника в махинациях и задержали во время передачи денег.
Читайте другие новости:
- Россия сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье
- В Украине вводят лимиты на АЗС: названы ограничения на продажу топлива
- Доллар готовится к новому скачку: эксперт назвал сроки и возможный курс
Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред