В Одессе мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК: есть раненые - первые детали

Предварительно, в результате обстрела 4 военнослужащих ТЦК получили ранения.

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В Одессе неизвестный открыл огонь по военнослужащим ТЦК

Кратко:

В Одессе мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК

Предварительно, четверо из них получили огнестрельные ранения

Стрелец забаррикадировался в квартире, которую пытаются штурмовать правоохранители

В Одессе произошла стрельба во время проведения мероприятий по мобилизации. На улице Космонавтов, 77 неизвестный мужчина открыл огонь в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранения получили четверо военнослужащих ТЦК. Об этом сообщают местные СМИ.

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Больше всего пострадал 25-летний военнослужащий. Мужчина получил огнестрельное ранение в спину в районе легких. Его срочно доставили в городскую больницу.

Еще трое военнослужащих после стрельбы самостоятельно обратились за медицинской помощью. У них также диагностировали огнестрельные ранения. По предварительным оценкам медиков, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

После стрельбы нападавший забаррикадировался в квартире. В настоящее время правоохранители и спецназовцы готовятся к штурму помещения, где может находиться стрелок.

Позже в полиции сообщили, что в 19:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в одном из районов Одессы. По предварительным данным, во время мероприятий по оповещению населения неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в сторону военнослужащих ТЦК.

В результате стрельбы ранения получили четверо сотрудников РТЦК и СП. Им оказывается медицинская помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает стрелка с целью его задержания. Правовая оценка инцидента будет дана после выяснения всех деталей.

ТЦК - последние новости по теме

Как писал Главред, следователи Государственного бюро расследований утром 30 июля проводят масштабные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней по всей Украине.

Напомним, в Подольском районе Киева во время прохождения ВЛК произошло смертельное нападение на врача. Гражданин, которого доставили в ТЦК за нарушение правил воинского учета, нанес врачу ножевые ранения, в результате которых она скончалась.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении сотрудника, причастного к махинациям с ВЛК, который якобы вымогал деньги за влияние на комиссию. В ходе расследования разоблачили подполковника в махинациях и задержали во время передачи денег.

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Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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