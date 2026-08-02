Аэродром, база дронов и НПЗ горят в РФ: Зеленский сделал заявление

Президент подтвердил успешное поражение ряда военных объектов в РФ.

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Удары по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина нанесла удары по НПЗ, военному аэродрому, нефтебазе и базе дронов в РФ

В Саратове атакованы НПЗ и аэродром "Энгельс"

В Калужской области поражена нефтебаза "Людиновская"

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли новые дальнобойные удары по стратегическим объектам на территории России. Были поражены нефтеперерабатывающий завод, военный аэродром, нефтебаза и место хранения и запуска ударных беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем применять наши дальнобойные удары против российских объектов, которые работают на войну и финансируют агрессию", - подчеркнул глава государства. видео дня

По его словам, украинские военные нанесли удары по двум стратегическим объектам в Саратове, который расположен более чем в 600 километрах от линии фронта. Под удар попали Саратовский нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром "Энгельс".

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Кроме того, в Калужской области был поражен резервуарный парк нефтебазы "Людиновская". Также украинские силы нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Брянской области.

"Спасибо всем воинам Сил обороны Украины, которые расширяют наши дальнобойные возможности и обеспечивают точные результаты. Возвращаем войну туда, откуда она пришла", - добавил Зеленский.

Смотрите видео, где россиянка жалуется на атаку украинских БПЛА:

Пожар в РФ / Фото: скриншот

Прекратит ли Украина удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Украина не планирует прекращать удары по энергетическим объектам России, которые используются для поддержки войны. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, развитие украинского производства беспилотников и ракетных технологий в будущем может позволить наносить еще больший ущерб российской нефтяной инфраструктуре.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России", - заявил Загородний.

Эксперт также отметил, что на международном уровне Украина продолжает говорить о стремлении к миру, поскольку это важно для сохранения поддержки партнеров. В то же время, по его словам, удары по объектам, обеспечивающим российскую военную машину, остаются одним из направлений противодействия агрессии.

Атака дронов на РФ 2 августа - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 августа беспилотники атаковали Саратовскую область РФ. Под ударом оказались Саратовский нефтеперерабатывающий завод и район военного аэродрома "Энгельс-2".

Напомним, в Самарской области под атаку попал логистический комплекс Wildberries. На объекте произошел гигантский пожар на складе, а в регионе ввели план "Ковёр" и закрыли воздушное пространство.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Людиновская" в Калужской области и пункта подготовки ударных беспилотников в Брянской области. В сообщениях отмечалось, что под ударами оказался аэродром, на котором базируются Ту-95МС, и сопутствующие объекты стратегической инфраструктуры.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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