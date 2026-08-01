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Водителей предупредили о новом скачке цен на топливо: названы точные сроки

Алексей Тесля
1 августа 2026, 21:42
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Особую обеспокоенность, по словам Андрея Шевчишина, вызывает возможный дефицит дизельного топлива.
бензин, АЗС, деньги
Украинцев предупредили о росте цен на АЗС / колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Шевчишина:

  • Цена на дизель может приблизиться к отметке в 100 гривен за литр
  • Стоимость А-95 может находиться на уровне около 92 гривен за литр

В ближайшее время украинские водители могут столкнуться с новым ростом цен на дизельное топливо. На автозаправках стоимость литра горючего может приблизиться к отметке в 100 гривен из-за сокращения объемов поставок и проблем с логистикой.

Об этом в эфире "День.LIVE" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По словам эксперта, рынок уже испытывает нехватку дизеля: объем доступных поставок сократился примерно на четверть.

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На фоне дефицита оптовые цены начали превышать стоимость топлива в рознице, что может привести к заметному повышению цен для конечных потребителей.

С бензином ситуация пока выглядит менее напряженной. Шевчишин считает, что стоимость бензина А-95 на крупных сетевых АЗС может находиться на уровне около 92 гривен за литр.

Особую обеспокоенность, по словам аналитика, вызывает возможный дефицит дизельного топлива для аграрного сектора. Именно в период сбора урожая нехватка горючего может привести к росту расходов сельхозпроизводителей, а в дальнейшем - отразиться на стоимости продуктов питания.

Также эксперт предложил временно пересмотреть требование относительно обязательного содержания биоэтанола в топливе, чтобы уменьшить давление на цены.

"Биоэтанол стоит на 10–30 долларов дороже при закупке. Это добавляет примерно от 50 копеек к одной гривне к цене литра горючего. Хотелось бы временно отменить это требование пока мы находимся в условиях ценовой турбулентности", - отметил эксперт.

В Минэкономики оценили ситуацию с запасами топлива в Украине

Украина располагает достаточными запасами бензина и дизельного топлива, а внутренний рынок продолжает функционировать без перебоев, несмотря на российские удары по объектам топливной инфраструктуры. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, поставки нефтепродуктов из-за границы осуществляются в штатном режиме, а действующие логистические маршруты позволяют своевременно обеспечивать рынок необходимыми объемами топлива.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", - отметил министр.

В Министерстве экономики подчеркнули, что в настоящее время предпосылок для возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке не наблюдается.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Цены на топливо - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявлял, что резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа не будет. По его словам, если что-то произойдет, то цена снова подскочит до 85–90 долларов.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

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О персоне: Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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