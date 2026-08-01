Можно ли спилить ветки дерева соседа над своим огородом: все решает один нюанс

Агроном и юристы объяснили, в каких случаях Земельный кодекс разрешает убирать чужие ветки, а в каких придется обращаться в суд.

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Можно ли спилить ветки дерева соседа в Украине: закон и правила Земельного кодекса / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

О чём идёт речь в материале:

Можно ли по закону срезать ветки дерева соседа

Куда обращаться, если дерево соседа мешает на участке

Как решить земельный спор с соседом из-за деревьев

Соседские споры из-за деревьев, ветки или корни которых переходят границу участка, - одна из самых распространенных проблем в частном секторе. Однако самовольно спиливать чужие насаждения не всегда законно. О том, как правильно действовать в соответствии с Земельным кодексом Украины, рассказали агроном и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь, а также специалисты Земельного фонда Украины.

Главред выяснил, куда обращаться, если дерево соседа мешает на участке.

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Можно ли по закону обрезать ветки дерева соседа

Ключевым документом в решении таких конфликтов является Земельный кодекс Украины (ЗКУ). Согласно ст. 105 ЗКУ, собственники и землепользователи имеют право обрезать корни и ветки деревьев или кустарников, проникающих с соседнего участка.

Однако представительница Земельного фонда Украины в своём разъяснении отмечает: такое право возникает не автоматически, а только тогда, когда ветки создают реальное препятствие.

"Если проникновение препятствует использованию земельного участка по его целевому назначению, то сосед имеет полное право срезать эти ветки", - пояснила специалист.

Смотрите видео о том, что делать, если ветки соседского дерева затеняют огород:

Почему важно знать целевое назначение своей земли

Право на обрезку тесно связано с тем, для чего именно предназначен участок - под жилищную застройку, ведение личного крестьянского хозяйства или садоводство.

Подтвердить целевое назначение можно официальными документами:

Выпиской из Государственного земельного кадастра (ГЗК);

Государственным актом о праве собственности;

Договором аренды земли;

Свидетельством о праве на наследство.

Если ветка затеняет огород, мешает проезду техники или строительству, она препятствует целевому использованию участка. Но если земля не используется (например, там завалена мусором), доказать правомерность обрезки будет сложнее.

Почему не стоит спиливать ветки соседа без предупреждения

Даже если ветка мешает, агроном Игорь советует сначала договориться с соседом устно, чтобы избежать судебных исков о "возмещении убытков".

"За срезанную ветку сосед формально может попытаться пожаловаться в органы местного самоуправления. Например, заявить: "Я собирался с этой ветки собрать урожай и продать его, а сосед нанес мне ущерб". Поэтому стоит хотя бы в устной форме уведомить владельца и попросить его срезать ветку самостоятельно или дать вам разрешение", - отметил агроном.

Смотрите видео о том, что делать, если сосед отказывается срезать ветки своего дерева:

Можно ли срезать поросль, прорастающую со стороны соседа

С порослью, проникающей из соседского сада под забором, ситуация проще.

"Поросль вы можете убирать практически без ограничений. Соседу будет крайне сложно доказать, что он планировал извлечь из нее какую-то пользу или что она там вообще была - в отличие от ветки, где после срезки остается четкий след", - пояснил автор канала "Дача агронома".

Куда обращаться, если сосед отказывается убрать ветки

Если устные договоренности не действуют, законодательство предусматривает следующий порядок действий:

Обращение в органы местного самоуправления (сельский, поселковый или городской совет): подается заявление о разрешении земельного спора.

подается заявление о разрешении земельного спора. Обращение в суд: если комиссия совета не помогла, подается иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком.

Юристы отмечают, что земельные споры часто сопряжены со множеством нюансов, поэтому в сложных или конфликтных случаях стоит проконсультироваться со специалистом по земельному праву, чтобы правильно выстроить стратегию и избежать финансовых претензий со стороны соседа.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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