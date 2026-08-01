Девять жертв и лишь одна сбитая баллистика: детали ракетного удара РФ по Киеву

Россия выпустила по Украине 35 ракет и 185 ударных дронов, главной целью удара была столица.

https://glavred.info/war/devyat-zhertv-i-lish-odna-sbitaya-ballistika-detali-raketnogo-udara-rf-po-kievu-10785113.html Ссылка скопирована

В результате удара РФ пострадали семь районов столицы / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главное:

Девять погибших и десятки раненых в Киеве

Повреждены 18 домов, школа и посольство Литвы

За ночь по Украине выпустили 35 ракет и 185 дронов

Сбить удалось лишь одну баллистическую ракету

Девять человек погибли в результате ночной комбинированной атаки России на Киев - под ударом оказались семь районов столицы. Повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. Десятки людей получили ранения. Медики оказывают помощь всем, кому она необходима. О деталях ночной атаки рассказал президент Владимир Зеленский.

Всего в течение ночи Россия применила по Украине 35 ракет, 27 из которых - баллистические, а также 185 ударных дронов различных типов. Кроме столицы, под атакой были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина. В Киеве и области с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий, в городе возникли многочисленные пожары.

видео дня

Результативность ПВО упала

Эффективность противовоздушной обороны против баллистики этой ночью оказалась минимальной, и причину глава государства видит в исчерпанных запасах боекомплекта для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, именно нехватка таких средств формирует у Москвы ощущение безнаказанности.

"Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к "патриотам". И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики лишь поощряет Россию наносить такие удары против жизни", - отметил Зеленский.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Что Киев просит у союзников

Ключевой вопрос теперь - скорость передачи союзниками соответствующего вооружения. В Киеве настаивают, что речь идет не о резерве на будущее, а о немедленной потребности, от которой напрямую зависит число жертв во время ночных обстрелов.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с антибаллистикой сохраняет жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам", - подчеркнул президент.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 1 августа (с 18:00 31 июля), армия РФ нанесла удар по Украине с применением дронов, а также ракет воздушного и наземного базирования разных типов, сообщили в ВС ВСУ.

Основное направление удара – Киевская область. Также атакована Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 220 средств воздушного нападения – 35 ракет и 185 БпЛА разных типов:

4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс;

27 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

2 противорадиолокационные ракеты "Х-31";

2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69";

185 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Италмас, "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 целей – 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов:

1 баллистическая ракета Искандер-М/С-400;

1 управляемая авиационная ракета "Х-59/69";

154 БпЛА разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА на 21 локации и падение обломков на 2 локациях. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины

Украина призвала международных партнеров как можно быстрее принять решения о дальнейшем укреплении украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы МИД, ночной обстрел столицы стал еще одним проявлением российского террора против мирного населения. Он отметил, что во время атаки российские войска применили около трех десятков баллистических ракет.

"Это уже второй столь масштабный удар всего за два дня", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что, не сумев добиться своих целей на поле боя, Россия продолжает усиливать воздушные атаки по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры.

В связи с этим Сибига обратился к союзникам с призывом ускорить поставки дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракет-перехватчиков.

"Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение. Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, в то время как каждая задержка приводит к смертям и военным преступлениям", - отметил Сибига.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, армия РФ нанесла баллистические удары по Киеву в ночь на 1 августа. В столице произошли пожары и разрушения в нескольких районах.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве в результате атаки пострадал "Киевмедспецтранс". На территории коммунального предприятия зафиксировано два попадания. Пострадавших среди людей нет.

По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, повреждены другие помещения. Дотла сгорели 5 карет скорой помощи, еще 20 автомобилей, обслуживавших медицинские учреждения столицы, получили серьезные повреждения.

Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах города. Девять человек погибли. Пострадали - более 30 человек, среди них четверо детей. 17 раненых находятся в больницах.

В ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Основное направление удара – Киевщина и Львовщина. Также были атакованы: Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская области.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Во время ракетного удара 24 июля 2026 года был уничтожен завод дронов в Киеве, принадлежавший американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Это первый известный случай, когда Москва атаковала американскую компанию в рамках войны против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред