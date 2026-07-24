Россия готовится нанести массированный ракетный удар по Украине: названы сроки

Кратко:
- Россия готовится к массированному обстрелу Украины
- Главной целью атаки РФ, скорее всего, станет столица
В течение следующих 24 часов существует угроза, что страна-агрессор Россия осуществит массированную атаку на Украину. Об этом сообщили украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, а также мониторинговые каналы.
Россия может нанести массированный комбинированный ракетный удар по Украине с одновременным применением около 100 ракет различных типов. Особенно внимательными следует быть жителям Киева.
Чем РФ может наносить удары по Украине
В течение утра мониторы зафиксировали передислокацию одного самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс". Самолет будет вооружен крылатыми ракетами.
Кроме того, на аэродром "Энгельс" прибыл самолет Ту-160. Вероятно, он также будет вооружен крылатыми ракетами.
Россия резко изменила тактику ударов по Украине
Главред писал, что, по словам генерал-лейтенанта Андрея Лебеденко, Россия существенно сократила масштабы ракетных программ и сделала главную ставку на дроны, в частности на новые модификации "Шахедов".
Речь идет о небольших дронах без средств связи и навигации, и именно переход от количества к качеству является для врага главным направлением развития. В то же время, несмотря на сохранение ракетной программы, характеристики самих ракет меняются.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что 24 июля в Киеве прогремела серия взрывов. Город оказался под ударом российской баллистики. В результате атаки медиков вызвали в Святошинский район столицы.
Накануне, 21 июля, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате вражеской атаки был поврежден жилой дом.
Ранее стало известно, что Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их.
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О персоне: Сергей Стерненко
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.
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