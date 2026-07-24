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Украину накроет жара до +31 с грозами: когда погода резко изменится

Руслана Заклинская
24 июля 2026, 12:58
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Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, где ожидаются сильные ливни, а куда вернётся солнечная жара.
Украину накроет жара до +31 с грозами: когда погода резко изменится
Погода в Украине 25 и 26 июля / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • В каких регионах ожидаются дожди и грозы
  • Какой будет температура воздуха в разных областях

Погода в Украине на выходных, 25-26 июля, в Украине сохранится умеренно тёплая погода. В большинстве регионов ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в ближайшие дни будет определять область повышенного атмосферного давления. В то же время восточные и южные области будут находиться под влиянием черноморского циклона, из-за чего там сохранится нестабильная погода с осадками, порывистым ветром и более низкими температурами.

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Погода в субботу, 25 июля

В субботу, 25 июля, на западе Украины ночью местами возможен небольшой дождь, а днем ожидаются кратковременные грозы. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем - +20…+25 градусов.

Погода в Украине 25 июля
Погода в Украине 25 июля / Фото: скриншот meteoprog.com

В северных областях ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +10…+15 градусов ночью и +22…+27 градусов днем. В центральных регионах осадков не ожидается, температура ночью будет на уровне +12…+17 градусов, днем - +23…+28 градусов.

На юге Украины и в Крыму будет преобладать сухая погода, лишь в отдельных районах Крыма возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На востоке страны днём и вечером на Донбассе прогнозируются значительные дожди и грозы, температура составит до +25…+30 градусов.

Погода в воскресенье, 26 июля

В воскресенье, 26 июля, на западе и севере Украины ожидается преимущественно сухая погода. Днём температура повысится до +23…+31 градуса в зависимости от региона. В центральных областях также будет без осадков, однако в Днепропетровской области и на востоке Полтавской области возможны сильные дожди.

Погода в Украине 26 июля
Погода в Украине 26 июля / Фото: скриншот meteoprog.com

На юге погода будет контрастной. В Одесской и Николаевской областях осадков не ожидается, дневная температура достигнет +26…+31 градуса. В то же время в Крыму и Приазовье из-за влияния циклона возможны грозовые дожди, местами сильные.

В восточных областях в воскресенье сохранится нестабильная и дождливая погода. Местами осадки могут быть значительными, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха днём будет колебаться в пределах +25…+30 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ожидается продолжение геомагнитной активности. По данным meteoagent, магнитная буря будет уровня G1.

Синоптик Виталий Постригань сообщил о приближении кратковременной волны жары в Украине. Он подчеркнул, что резкое повышение температуры ожидается в конце июля.

Синоптик Наталья Диденко сообщила об умеренно тёплой погоде с локальными осадками в выходные 25–26 июля. Она предупредила, что в восточных регионах возможны сильные ливни и шквалы. В воскресенье температура поднимется до +25…+29 градусов, а в Закарпатье - до +30 градусов.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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