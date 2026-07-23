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Китай уже решил судьбу России: Загородний объяснил, что будет с Путиным

Юрий Берендий
23 июля 2026, 23:14
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Политический эксперт Тарас Загородний объяснил, почему слухи о том, что Китай готовит смену власти в Кремле, не соответствуют реальному положению дел.
Китай уже решил судьбу России: Загородний объяснил, что будет с Путиным
Судьба Путина предрешена - кто на самом деле руководит процессами в Hjcs] / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чём сказал Загородний:

  • Китай контролирует Россию независимо от того, кто находится в Кремле
  • Смена власти не вернет РФ европейские рынки
  • Пекин действует одновременно на тактическом и стратегическом уровнях

Китай не планирует отстранять российского диктатора и военного преступника Владимира Путина от власти в Кремле, несмотря на сообщения западной прессы о якобы готовящейся Пекином замене российского лидера. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главред".

"Китай и так уже всё контролирует в России. Для него не имеет значения, кто будет в Кремле. Путин китайцев полностью устраивает, потому что он ведет РФ к катастрофе и еще большей зависимости от Китая. Поэтому Путина они трогать не будут", - заявил Загородний.

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Почему гипотетическая смена власти ничего не решит

Эксперт не отрицает контакты Пекина с другими представителями российских элит, но подчеркивает: даже приход нового лидера к власти в РФ не изменит фундаментальных последствий нынешнего курса Кремля.

"Вместе с тем китайцы общаются и с другими представителями российских элит, но что эти "другие" сделают? Даже если к власти в РФ придет кто-то другой, он не вернет европейские рынки, технологическая зависимость России от Китая огромна, и санкции против РФ никто быстро не снимет", - отметил аналитик.

Тактика Пекина на двух уровнях

Загородний описал, как именно Китай укрепляет свои позиции в РФ - параллельно решая текущие и долгосрочные задачи.

"Китай просто работает на разных уровнях - и на тактическом, например, на Дальнем Востоке, где стимулирует экспорт своей рабочей силы, и на стратегическом, например, если американцы захотят купить "Роснефть", китайцы уже не позволят, скажут, что это уже их. В общем, китайцы уже давно в России, системно и изящно", - подытожил эксперт.

Китай инфографика
Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел КНР Ван И заявил о заинтересованности Китая и США в содействии завершению войны в Украине. Ван И подчеркнул, что КНР будет играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров. Он также отметил, что обе стороны приложили много усилий для содействия мирным переговорам и что сложные проблемы не имеют простых решений.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила о последовательности и четкости позиции Пекина в отношении "украинского кризиса". Она призвала к диалогу и переговорам как способу урегулирования конфликта. В выступлении Мао Нинь также содержался призыв воздерживаться от эскалации боевых действий.

Обозреватель Эдвард Лукас сообщил об экономических рычагах давления Китая на Москву в вопросах энергоснабжения. Он подчеркнул, что Пекин выдвинул Москве невыгодные условия по поставкам газа и энергоресурсов. По его данным, для проекта "Сила Сибири-2" Пекин предложил 50 долларов за тысячу кубометров, что составляет одну пятую от первоначального предложения Кремля.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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