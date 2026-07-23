Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

Она показала фото новорожденной малышки в своих социальных сетях.

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Популярная модель стала мамой во второй раз / Коллаж Главред, фото Instagram/hoskelsa

Кратко:

Кого родила модель

Как выглядит малышка

Шведская супермодель Эльза Госк, одна из "ангелов" Victoria's Secret, вдруг стала мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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Эльза Хоск родила маленькую девочку / Фото Instagram/hoskelsa

"Наша фея-цветок, Флора Блю, наконец-то здесь, родилась в саду, под луной, звездами и нашим волшебным цветущим деревом", - написала молодая мамочка.

Эльза Хоск родила маленькую девочку / Фото Instagram/hoskelsa

Эльза Хоск родила маленькую девочку / Фото Instagram/hoskelsa

Эльза Хоск родила маленькую девочку / Фото Instagram/hoskelsa

Эльза Хоск родила маленькую девочку / Фото Instagram/hoskelsa

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О персоне: Эльза Хоск Эльза Хоск - шведская модель. С 2015 года - одна из "ангелов" Victoria’s Secret. Работала с такими брендами, как Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer и Guess. Хоск занимает 15-е место в списке самых сексуальных моделей по версии models.com. Она открыла показ мод Victoria's Secret в 2016 году и надела наряд Swarovski в 2017 году. Она была выбрана для демонстрации фантазийного бюстгальтера Dream Angels на показе мод Victoria's Secret 2018, проходившем в Нью-Йорке 8 ноября 2018 года. Бюстгальтер стоимостью 1 миллион долларов был разработан ателье Swarovski и вручную украшен 2100 бриллиантами.

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