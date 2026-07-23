Персики вырастут крупными и сладкими: чем обязательно подкормить дерево в июле

Чтобы персики выросли крупными, сочными и ароматными, важно своевременно подкормить дерево в июле.

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Чем подкормить персик в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить персик в середине лета

Как правильно вносить удобрения

Июль для персика - это период активного созревания плодов, когда растение тратит больше всего сил. Именно сейчас правильная подкормка поможет получить сочные и сладкие плоды, а также поддержать дерево, чтобы оно не истощилось после обильного плодоношения.

Чем подкормить персик в июле

В этот период персик больше всего нуждается в калии и фосфоре, пишет Homes & Gardens. Калий отвечает за сладость и сочность плодов, а фосфор - за прочность корневой системы и устойчивость дерева к болезням. Азот в июле следует использовать очень осторожно, ведь его избыток стимулирует рост побегов, что может снизить качество урожая. Поэтому оптимальным выбором будет комплексное удобрение с преобладанием калия и фосфора, например смеси типа 5-10-15 или специальные удобрения для плодовых деревьев.

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Что любит и чего не любит персик / Инфографика: Главред

Органическая подкормка

Если вы предпочитаете натуральный уход, персик хорошо реагирует на перегной или компост, внесённый в прикорневую зону. Полезна будет и древесная зола - она богата калием и кальцием, которые укрепляют плоды и улучшают их вкус. Золу можно рассыпать тонким слоем вокруг дерева и сразу полить, чтобы питательные вещества быстрее попали в почву.

Как правильно подкармливать персик

Удобрение рекомендуем вносить по кругу вокруг дерева, ориентируясь на зону активных корней - примерно на расстоянии 20–30 сантиметров от ствола. После внесения обязательно хорошо полейте, чтобы питательные вещества быстрее проникли в почву. Для молодых деревьев достаточно небольшого количества, взрослым требуется больше - до двух килограммов комплексного удобрения за одно внесение.

Дополнительные советы

Подкормку следует сочетать с регулярным глубоким поливом, особенно в жаркие дни. Важно также следить за плодами: удалять поврежденные или гнилые, чтобы не допустить распространения болезней и вредителей. Если ветви перегружены урожаем, их следует подпереть, чтобы избежать переломов.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать персик летом:

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Об источнике: Homes & Gardens Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый компанией Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.

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