Вареные яйца будут чиститься за секунды: нужно добавить в воду один ингредиент

Вареные яйца нередко трудно очистить от скорлупы, но один простой ингредиент способен значительно облегчить этот процесс

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Зачем добавлять лимон при варке яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Зачем добавлять лимон при варке яиц

Что делать, чтобы вареные яйца не трескались

Как правильно варить яйца, чтобы белок не прилипал к скорлупе

Вареные яйца кажутся самым простым блюдом, но именно их очистка часто доставляет неудобства. Скорлупа трескается, белок прилипает и отходит кусками.

Главред расскажет, как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились.

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Зачем добавлять лимон при варке яиц

Опытные кулинары рекомендуют добавлять лимон в воду во время варки, пишет Oboz.ua. Кислота, содержащаяся в лимоне, изменяет среду воды. Благодаря этому белок становится менее склонным прилипать к скорлупе. Если яйцо треснет, лимонная кислота быстро сворачивает белок, не давая ему вытекать в воду. Это делает процесс варки аккуратным и сохраняет яйцо пригодным для приготовления блюд.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Кроме того, лимон облегчает очистку после варки: скорлупа отходит равномерно, без лишних усилий. Также лимонная кислота нейтрализует неприятный запах, который иногда появляется во время варки яиц. Это особенно удобно, если вы готовите их для салатов или закусок.

Как правильно варить яйца

Перед варкой достаньте яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры - так вы избежите трещин от резкого перепада температур.

Доведите воду до кипения, добавьте чайную ложку соли для укрепления скорлупы и небольшой кусочек лимона.

Варите на среднем огне, не допуская сильного кипения.

После приготовления обязательно охладите яйца в ледяной воде, чтобы остановить процесс варки и помочь скорлупе легко отделиться.

Смотрите видео о том, как легко снять скорлупу с яиц:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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