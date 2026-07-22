Мало кто знает, зачем в СССР клали газеты в холодильник: настоящая причина удивит

Вы узнаете:
- Зачем в СССР клали газеты в холодильник
- Как газетная бумага помогала сохранять свежесть продуктов
В советских квартирах можно было увидеть немало странных бытовых решений, которые сегодня кажутся неудобными и даже опасными. Одним из таких был обычай застилать полки холодильника газетами. Несмотря на всю абсурдность этого приёма, у него было вполне практическое объяснение.
Зачем в холодильник клали газеты
Бытовая техника местного производства работала ненадежно, температура внутри камеры постоянно колебалась, а уровень влажности не контролировался. Из-за этого продукты быстро портились: хлеб пересыхал, овощи гнили, зелень теряла свежесть. На охлаждающих элементах образовывался толстый слой льда, который ещё больше ухудшал микроклимат, пишет Oboz.ua.
Самой большой проблемой была именно влажность. Её избыток приводил к появлению плесени, а недостаток высушивал продукты. Тонкая газетная бумага действовала как своеобразный абсорбент. Она быстро впитывала лишнюю влагу, а затем постепенно отдавала её обратно, когда воздух становился слишком сухим. Хозяйки регулярно меняли листы, чтобы они сами не покрывались плесенью.
Газеты использовали и для упаковки продуктов. В них прятали хлеб, чтобы он не покрывался плесенью, колбасу и сыр - чтобы те не пересыхали, овощи - чтобы защитить от гниения. Бумага частично сохраняла тепло, оберегала еду от образования льда и облегчала уборку.
Почему использовали именно газеты
В СССР существовал постоянный дефицит многих бытовых товаров, в том числе и упаковочных материалов. Полиэтиленовые пакеты были ценной вещью, поэтому их использовали многократно, мыли и хранили годами. Зато газеты были доступными и дешевыми. Почти в каждом доме скапливались стопки печатных изданий, которые находили применение в быту.
В то же время люди старались не допускать длительного непосредственного контакта продуктов с печатным текстом. Краски, которые использовались для печати газет, содержали токсичные вещества, в частности соединения свинца и других тяжелых металлов, поэтому их попадание на еду было нежелательным.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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