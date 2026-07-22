В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

Во время предварительных испытаний технология продемонстрировала высокие показатели скорости.

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В центре Киева заработала сеть 5G / коллаж: Главред, фото: facebook.com/prybytko.stas

Кратко:

Каждый оператор разворачивал сеть по собственной схеме

Максимальная скорость мобильного интернета превышала 1 Гбит/с

В Киеве официально запустили пилотную сеть 5G. С сегодняшнего дня связь нового поколения доступна в центральной части столицы, включая Крещатик, где покрытие обеспечили все украинские мобильные операторы.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

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По его словам, каждый оператор разворачивал сеть по собственной схеме, поэтому зона покрытия пока отличается. При этом главную улицу столицы удалось обеспечить 5G у всех операторов.

Во время предварительных испытаний технология продемонстрировала высокие показатели скорости. Максимальная скорость мобильного интернета превышала 1 Гбит/с, а средняя для пользователей составляла около 600-700 Мбит/с.

Запуск проходит в рамках пилотного проекта, главная задача которого - проверить стабильность работы сети при разных уровнях нагрузки, оценить качество покрытия и оборудования, а также собрать необходимые данные для дальнейшего масштабирования технологии.

Полноценное внедрение 5G по всей Украине планируют начать после завершения военного положения. Следующим городом, где должны запустить пилотную сеть нового поколения, станет Одесса.

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Как сообщал Главред, в 2024 году Минцифры заявляло, что в трех городах начинается тестирование сети 5G после внесения изменений в постановление об использовании радиочастот. Тестирование проходит в два этапа в течение двух лет.

До запуска в Киеве пилотные зоны 5G уже работали во Львове, Бородянке и Харькове. За это время новой сетью воспользовались почти 1,5 миллиона абонентов, а по стране было развернуто более 300 базовых станций.

В 2024 году НЦУ изменил требования для мобильных операторов в военное время. Они должны обеспечивать связь в течение 10 часов при отключении электроэнергии вместо 4 часов ранее.

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О персоне: Станислав Прибитько Станислав Прибитько - заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры. Работает в Министерстве цифровой трансформации с 2020 года - сначала занимался развитием мобильного интернета, а затем возглавил Директорат электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. В своей нынешней роли он участвует в проектах по внедрению технологий 5G, обеспечению стабильного интернет-покрытия, особенно во время энергетических вызовов, и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также в коммуникации с операторами и местными властями по вопросам резервного питания базовых станций в случае отключений электроэнергии.

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