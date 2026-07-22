Дроны ударили по Крыму: горит большая электроподстанция, Алушта и Ялта без света

Главное из новости:
- В ночь на 22 июля дроны атаковали оккупированный Крым
- В Ялте вспыхнул пожар на электроподстанции
- В Алуште и Ялте отключилось электричество
В ночь на среду, 22 июля, во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов - беспилотники атаковали как минимум три населенных пункта полуострова. В Ялте после попадания вспыхнул пожар на крупной электроподстанции, а город остался без света, сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что свет в Ялте пропал около 03:30, а вскоре подписчики канала заметили яркое сияние в районе одного из городских холмов. Источник уточнил координаты возгорания и его причину.
"Горит, ориентировочно, на холме Дарсан, где расположена одноимённая электроподстанция, куда ранее неоднократно наносились удары", - пишет "Крымский ветер".
Последствия для Ялты и Алушты
Отключение электроснабжения коснулось не только Ялты. По данным того же канала, без света также остались отдельные районы Алушты - перебои там зафиксировали практически одновременно с ялтинскими.
Спутниковая съемка, на которую ссылается "Крымский ветер", подтвердила масштаб пожара на подстанции.
Стрельба в Феодосии
Параллельно с событиями в Ялте взрывы прогремели и в Феодосии, где в дело вступили мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Попытки перехватить беспилотники результата не дали.
"В Феодосии мобильные огневые группы пытались сбить "добрые" дроны, но ничего не вышло - в городе чувствуется запах гари", - сообщают подписчики канала.
Смотрите видео ночных взрывов и пожаров в Крыму:
Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico
Оккупированный Крым, который Кремль долгие годы позиционировал как неприкосновенный форпост своей военной мощи, стремительно превращается из главного достижения российского диктатора Владимира Путина в критическую уязвимость РФ. Об этом пишет издание Politico.
Полуостров изначально задумывался Москвой как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем и символ имперских амбиций российского президента. Однако сейчас эти планы находятся под угрозой.
Журналисты отмечают: война в Украине началась с аннексии полуострова в 2014 году и закончится именно в Крыму.
"Крым - это золотой ключ к имперским амбициям России", - заявил Илья Павленко, бывший заместитель главы Главного управления разведки Украины.
Загороднюк считает, что у Украины есть примерно год, чтобы развить технологическое преимущество, которое сейчас позволяет оказывать давление на Россию.
"Конечно, [Россия] в конечном итоге скопирует нас. Мы, безусловно, не можем позволить себе терять время", - подчеркнул он.
Хотя Украина надеется сделать удержание полуострова ещё более сложным и дорогостоящим для России, чем оно уже есть, для самой Украины удержать его, вероятно, будет столь же сложно и дорого.
Удары по Крыму - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, как указывает Politico, Крым постепенно теряет статус безопасного тыла России. Издание отмечало, что полуостров постепенно изолируют и лишают военной логистики, а местным жителям советуют запасаться едой и лекарствами. Согласно материалам Politico, население Крыма составляет около 2,5 миллиона человек, и оно столкнулось с перебоями в электро- и водоснабжении, а также с дефицитом топлива.
Журналист Александр Сотник заявил о последствиях возможного падения Крыма для российских сил и общественной реакции. Главный редактор канала Sotnik-TV оценил, что потеря полуострова станет болезненным ударом для армии, но не приведет к краху режима. По его словам, пропаганда и кадровые решения могут быстро изменить нарратив, и это повлияет на моральный дух войск.
Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила о массированных взрывах на полуострове в ночь на 18 июля. Группа сообщила о более чем двадцати взрывах возле аэродрома "Гвардейское" и возможных пожарах на подстанциях. Согласно сообщению, взрывы также были слышны в Севастополе, Феодосии, Керчи и Геническе, а в качестве предварительной вероятной цели называли Балаклавскую ТЭС.
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Об источнике: "Крымский ветер"
"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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