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Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Руслана Заклинская
21 июля 2026, 10:27
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Опытный садовод рассказал, почему народные методы, такие как соль или уксус, дают лишь временный эффект.
Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни
Как избавиться от сорняков между плитками за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему сорняки быстро растут летом
  • Как кипяток может уничтожить сорняки
  • Сколько времени нужно, чтобы сорняки начали погибать

Летний дождь делает сад зеленым и пышным, но в то же время создает идеальные условия для быстрого роста сорняков. Они могут появляться буквально за несколько дней и быстро заполнять трещины на дорожках и патио.

Главред узнал, как без лишних затрат уничтожить сорняки.

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Многие садоводы пытаются бороться с ними с помощью уксуса, соли или соды, однако эти методы часто дают лишь временный результат. Они могут повредить верхнюю часть растения, но не всегда добираются до корня, который продолжает расти под плиткой или бетоном.

Почему кипяток помогает уничтожить сорняки

Простой способ борьбы с нежелательными растениями подсказал один из садоводов, пишет Daily Express. Сначала он сомневался, что обычная горячая вода может быть эффективной, однако после проверки убедился в результате.

Кипяток проникает в щели между плиткой и камнями, достигая корневой системы сорняков. Высокая температура повреждает не только листья, но и сам корень, из-за чего растение постепенно погибает.

В отличие от некоторых других домашних средств, этот метод не требует специальных препаратов и не оставляет химических веществ в саду.

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков:

Действительно ли можно уничтожить сорняки за несколько минут

По словам садовода, для обработки двора ему достаточно около пяти минут. Уже через короткое время после полива кипятком растения начинают вянуть и желтеть.

На следующий день сорняки обычно становятся коричневыми и сухими. Иногда может потребоваться повторная обработка через несколько дней, если часть растения осталась живой.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Преимуществом метода является то, что он не требует больших затрат и позволяет избежать использования химических средств, которые могут быть опасны для домашних животных.

Как правильно использовать кипяток против сорняков

Для этого нужно лишь наполнить чайник водой и довести её до кипения. Затем осторожно вынести чайник на улицу и медленно вылить воду непосредственно на сорняки. Следует дождаться, пока растения высохнут, и убрать остатки метлой.

Важно быть осторожными при работе с кипятком, чтобы не получить ожоги. Лучше всего заранее убрать препятствия с дорожки и лить воду медленно, держа чайник на безопасном расстоянии.

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Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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