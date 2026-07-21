Жена оккупанта переехала в чужое жилье и пожаловалась на грязь - реакция украинцев

После реакции украинцев женщина закрыла один из профилей и выразила свою позицию.

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Россиянка жалуется на грязь в чужой квартире / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Женщина оккупанта пожаловалась на грязь в чужой квартире

Украинцы активно прокомментировали пост россиянки

Россиянка заявила, что "у каждого своя правда"

На временно оккупированных территориях военнослужащие страны-агрессора России и их семьи часто незаконно поселяются в домах украинцев. Иногда они даже выгоняют из квартир украинцев, оставшихся на ВОТ.

В соцсети Threads жена одного из оккупантов поделилась подобной историей. Она опубликовала видео переезда в третью за неделю квартиру.

видео дня

Публикация с видео россиянки в Instagram / фото: скриншот

Россиянку не смущало то, что она фактически "оккупировала" чужую квартиру, зато она начала насмехаться над тем, что жилье было грязным.

Она показала, как долго отмывала холодильник и выбрасывала на мусор вещи, которые, скорее всего, принадлежали владельцам квартиры.

Этот пост увидели украинцы и оставили много комментариев. В частности, россиянку спросили, как она будет спать ночью, и пообещали, что на неё обратят внимание Силы обороны Украины.

Реакция россиянки на комментарии украинцев / фото: скриншот

Из-за волны хейта со стороны украинцев женщина сделала свой профиль в Threads приватным, однако в Instagram видео оставила. Также россиянка прокомментировала реакцию украинцев.

"Доброе утро, называется. Под моим постом столько комментариев, я даже не видела их... Я не говорю на эту тему за пределами семьи. У каждого своя правда, никак не реагирую на подобное. Потому что я знаю, что с подобным сталкиваются все мамы и жены военных. Мы просто молимся об их скором возвращении, стараемся облегчить и им, и себе этот путь", - написала она.

Реакция россиянки на комментарии украинцев / фото: скриншот

Скандалы с россиянами - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Грузии разгорелся скандал вокруг конфликта между российскими туристками и гостями свадьбы в одном из отелей Кахетии. Видео, на котором мужчина ударил женщину, быстро распространилось в сети и вызвало волну обсуждений.

Накануне в Турции на туристов из России странным образом падали бутылки с балкона. После инцидента их еще избили охранники. Персонал при этом вел себя довольно спокойно.

Ранее на пляже в Турции произошел конфликт между украинками и россиянами. Один из россиян грубо высказывался в адрес мам с детьми из Украины, которые находились там на отдыхе, затем начал оскорблять всех украинцев в целом и в конце концов признался, что он якобы лично убивал украинцев на фронте.

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