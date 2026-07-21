Жена оккупанта переехала в чужое жилье и пожаловалась на грязь - реакция украинцев

Кратко:
- Женщина оккупанта пожаловалась на грязь в чужой квартире
- Украинцы активно прокомментировали пост россиянки
- Россиянка заявила, что "у каждого своя правда"
На временно оккупированных территориях военнослужащие страны-агрессора России и их семьи часто незаконно поселяются в домах украинцев. Иногда они даже выгоняют из квартир украинцев, оставшихся на ВОТ.
В соцсети Threads жена одного из оккупантов поделилась подобной историей. Она опубликовала видео переезда в третью за неделю квартиру.
Россиянку не смущало то, что она фактически "оккупировала" чужую квартиру, зато она начала насмехаться над тем, что жилье было грязным.
Она показала, как долго отмывала холодильник и выбрасывала на мусор вещи, которые, скорее всего, принадлежали владельцам квартиры.
Этот пост увидели украинцы и оставили много комментариев. В частности, россиянку спросили, как она будет спать ночью, и пообещали, что на неё обратят внимание Силы обороны Украины.
Из-за волны хейта со стороны украинцев женщина сделала свой профиль в Threads приватным, однако в Instagram видео оставила. Также россиянка прокомментировала реакцию украинцев.
"Доброе утро, называется. Под моим постом столько комментариев, я даже не видела их... Я не говорю на эту тему за пределами семьи. У каждого своя правда, никак не реагирую на подобное. Потому что я знаю, что с подобным сталкиваются все мамы и жены военных. Мы просто молимся об их скором возвращении, стараемся облегчить и им, и себе этот путь", - написала она.
Скандалы с россиянами - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Грузии разгорелся скандал вокруг конфликта между российскими туристками и гостями свадьбы в одном из отелей Кахетии. Видео, на котором мужчина ударил женщину, быстро распространилось в сети и вызвало волну обсуждений.
Накануне в Турции на туристов из России странным образом падали бутылки с балкона. После инцидента их еще избили охранники. Персонал при этом вел себя довольно спокойно.
Ранее на пляже в Турции произошел конфликт между украинками и россиянами. Один из россиян грубо высказывался в адрес мам с детьми из Украины, которые находились там на отдыхе, затем начал оскорблять всех украинцев в целом и в конце концов признался, что он якобы лично убивал украинцев на фронте.
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Об источнике: Threads
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