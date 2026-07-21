Как количество детей может влиять на продолжительность жизни — ученые дали ответ

Результаты исследования оказались впечатляющими даже для ученых.

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Как роды влияют на продолжительность жизни женщины / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как рождение детей влияет на женщин

У каких женщин риск старения наименьший

Исследование, проведенное командой ученых из Хельсинкского университета в Финляндии, показало, что рождение большего количества детей или вообще отсутствие детей связано с более короткой продолжительностью жизни и более быстрым биологическим старением.

Как пишет Science Alert, исследователи подчеркнули, что женщинам не стоит воспринимать выводы исследования как рекомендацию. Главред узнал, что это исследование выявило определенную связь между количеством детей и долголетием.

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Как ученые проводили исследование

Ученые проанализировали данные 14 836 женщин. Их разделили на 7 групп в зависимости от количества детей и времени родов.

В результате исследования выяснилось, что у женщин, которые не рожали детей или имели в среднем по 6–8 детей, были худшие показатели биологического старения и риска смертности.

Признаки более быстрого биологического старения и более короткой жизни также обнаружили у женщин, которые рожали детей в раннем возрасте.

Самые низкие показатели биологического старения и риска смертности были у группы женщин, которые имели по 2–3 ребенка и забеременели в возрасте от 24 до 38 лет.

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Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых по различным темам. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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