Как количество детей может влиять на продолжительность жизни — ученые дали ответ

Вы узнаете:
- Как рождение детей влияет на женщин
- У каких женщин риск старения наименьший
Исследование, проведенное командой ученых из Хельсинкского университета в Финляндии, показало, что рождение большего количества детей или вообще отсутствие детей связано с более короткой продолжительностью жизни и более быстрым биологическим старением.
Как пишет Science Alert, исследователи подчеркнули, что женщинам не стоит воспринимать выводы исследования как рекомендацию. Главред узнал, что это исследование выявило определенную связь между количеством детей и долголетием.
Как ученые проводили исследование
Ученые проанализировали данные 14 836 женщин. Их разделили на 7 групп в зависимости от количества детей и времени родов.
В результате исследования выяснилось, что у женщин, которые не рожали детей или имели в среднем по 6–8 детей, были худшие показатели биологического старения и риска смертности.
Признаки более быстрого биологического старения и более короткой жизни также обнаружили у женщин, которые рожали детей в раннем возрасте.
Самые низкие показатели биологического старения и риска смертности были у группы женщин, которые имели по 2–3 ребенка и забеременели в возрасте от 24 до 38 лет.
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Об источнике: Science Alert
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