Как отмыть кухонную раковину без химии за 5 минут — универсальное средство

Вы узнаете:
- Как приготовить домашнее средство для очистки кухонной раковины
- Сколько времени нужно потратить, чтобы отмыть раковину от жира
Кухонная раковина ежедневно контактирует с жиром и остатками еды, поэтому быстро теряет опрятный вид. Однако вместо профессиональной химии для её мытья можно использовать универсальное домашнее средство.
Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" поделился рецептом этого домашнего спрея, который помогает очищать различные поверхности без использования дорогой бытовой химии.
Как приготовить универсальное средство для чистки кухонной раковины
Для приготовления домашнего спрея понадобятся простые ингредиенты, которые есть почти в каждом доме:
- 100 мл 9% столового уксуса
- 1 столовая ложка перекиси водорода
- 1 капля шампуня или небольшое количество жидкого средства для мытья посуды
- вода
После смешивания уксуса, перекиси водорода и шампуня смесь нужно перелить в бутылку с распылителем, после чего долить водой почти до верха и хорошо встряхнуть.
Как правильно использовать средство для очистки раковины
После приготовления спрея его необходимо распылить на загрязненную поверхность и подождать 3–5 минут. После этого поверхность достаточно протереть губкой или тряпкой и вытереть насухо.
Смотрите видео, как приготовить универсальное средство для мытья кухни:
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Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
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