Как отмыть кухонную раковину без химии за 5 минут — универсальное средство

Блогер объяснил, как быстро отмыть кухонную раковину и не только.

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Лайфхак по чистке кухонной раковины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить домашнее средство для очистки кухонной раковины

Сколько времени нужно потратить, чтобы отмыть раковину от жира

Кухонная раковина ежедневно контактирует с жиром и остатками еды, поэтому быстро теряет опрятный вид. Однако вместо профессиональной химии для её мытья можно использовать универсальное домашнее средство.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" поделился рецептом этого домашнего спрея, который помогает очищать различные поверхности без использования дорогой бытовой химии.

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Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как приготовить универсальное средство для чистки кухонной раковины

Для приготовления домашнего спрея понадобятся простые ингредиенты, которые есть почти в каждом доме:

100 мл 9% столового уксуса

1 столовая ложка перекиси водорода

1 капля шампуня или небольшое количество жидкого средства для мытья посуды

вода

После смешивания уксуса, перекиси водорода и шампуня смесь нужно перелить в бутылку с распылителем, после чего долить водой почти до верха и хорошо встряхнуть.

Как правильно использовать средство для очистки раковины

После приготовления спрея его необходимо распылить на загрязненную поверхность и подождать 3–5 минут. После этого поверхность достаточно протереть губкой или тряпкой и вытереть насухо.

Смотрите видео, как приготовить универсальное средство для мытья кухни:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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