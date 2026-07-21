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"Будет жарко": синоптик назвала даты, когда в Украине резко изменится погода

Анна Косик
21 июля 2026, 14:14
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Перед новой волной жары в нескольких областях Украины будет прохладно.
Прогноз погоды в Украине на 22 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • В каких областях Украины будет прохладно в среду
  • Когда температура воздуха повысится во всех регионах Украины

Погода в Украине в среду, 22 июля, будет местами жаркой. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что самая высокая температура воздуха ожидается в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

В этих областях в течение дня ожидается +26+31 градус. Прохладнее всего будет на Волыни, в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях - там завтра прогнозируют +19+22 градуса.

видео дня
Погода в Украине 22 июля / фото: скриншот с meteoprog

"На остальной территории Украины 22 июля ожидается +22+25 градусов. Дожди с грозами пройдут завтра в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области и на Закарпатье. На большей же части территории Украины будет сухая погода", - отметила Диденко.

Погода в Киеве 22 июля

В среду в столице будет солнечная погода. Но при этом температура воздуха днем поднимется лишь до +22+23 градусов. Хотя вскоре в Киеве и по всей Украине станет значительно теплее.

Погода в Киеве 22 июля / фото: скриншот с meteoprog

"Кому холодно, нужно немного подождать - со следующей недели в Украине повсеместно будет жарко", - добавила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Европу скоро может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.

Накануне стало известно, что 21 июля Укргидрометцентр объявил I уровень опасности ( желтый) из-за опасных метеорологических явлений в большинстве центральных, южных и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что 23 июля ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. На остальной территории страны без существенных осадков.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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