Дожди с грозами надвигаются на Украину: когда ожидается опасная погода

Вы узнаете:
- Какие регионы Украины накроют осадки
- Насколько снизится температура воздуха в ночное время суток
Погода в Украине завтра, 21 июля, будет теплой. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Левобережье ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +24–+28 градусов, на востоке Украины - +29–+32 градуса.
В то же время Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый) из-за опасных метеорологических явлений в большинстве центральных, южных и Харьковской областях.
Там синоптики прогнозируют грозы, днем в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Температура на юге и востоке страны ночью снизится до +16–+21 градуса, днем повысится до +28–+33 градусов. На остальной территории ночью ожидается +13–+18 градусов, днём +23–+28 градусов, в западных областях +20–+25 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине с 20 по 26 июля будет преимущественно нестабильной с колебаниями температуры воздуха и осадками различной интенсивности.
Ранее сообщалось, что в конце второй декады июля погодные условия на территории Украины будет определять антициклон с севера. Поэтому ожидается солнечная и сухая погода с комфортными летними температурами.
Накануне синоптики уже объявили первый уровень опасности в западных, Житомирской и Винницкой областях из-за гроз, в отдельных районах - града и шквалов со скоростью 15–20 м/с.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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