Дожди с грозами надвигаются на Украину: когда ожидается опасная погода

Синоптики предупредили жителей нескольких областей Украины о неблагоприятных погодных условиях.

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Погода в Украине 21 июля / фото: ua.depositphotos.com

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Какие регионы Украины накроют осадки

Насколько снизится температура воздуха в ночное время суток

Погода в Украине завтра, 21 июля, будет теплой. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Левобережье ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +24–+28 градусов, на востоке Украины - +29–+32 градуса.

В то же время Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый) из-за опасных метеорологических явлений в большинстве центральных, южных и Харьковской областях.

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Предупреждение об опасных погодных условиях / фото: facebook.com/UkrHMC/

Там синоптики прогнозируют грозы, днем в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Температура на юге и востоке страны ночью снизится до +16–+21 градуса, днем повысится до +28–+33 градусов. На остальной территории ночью ожидается +13–+18 градусов, днём +23–+28 градусов, в западных областях +20–+25 градусов.

Погода в Украине 21 июля / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине с 20 по 26 июля будет преимущественно нестабильной с колебаниями температуры воздуха и осадками различной интенсивности.

Ранее сообщалось, что в конце второй декады июля погодные условия на территории Украины будет определять антициклон с севера. Поэтому ожидается солнечная и сухая погода с комфортными летними температурами.

Накануне синоптики уже объявили первый уровень опасности в западных, Житомирской и Винницкой областях из-за гроз, в отдельных районах - града и шквалов со скоростью 15–20 м/с.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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