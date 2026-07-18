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Сильные дожди накроют Украину: где синоптики объявили первый уровень опасности

Анна Косик
18 июля 2026, 20:24
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Синоптики предупредили украинцев о неблагоприятной погоде сразу в нескольких областях.
Сильные дожди накроют Украину: где синоптики объявили первый уровень опасности
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каких областях Украины будут идти дожди
  • Где из-за возможных шквалов ветра объявлен желтый уровень опасности

Погода в Украине завтра, 19 июля, будет переменчивой. В воскресенье днем в ряде областей Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый).

В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы со скоростью 15–20 м/с, а в Винницкой, Черновицкой областях и в Карпатах пройдут сильные дожди.

видео дня
желтый уровень опасности
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / фото: facebook.com/UkrHMC/

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили украинцев синоптики.

Опасные погодные явления в Украине
Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Погода в Украине 19 июля

В течение дня ожидается переменная облачность. Осадки также местами возможны в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Ветер будет преимущественно южный, в западных областях - северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +13–+18 градусов, на побережье морей - до +21 градуса. Днем синоптики прогнозируют +26–+31 градус, в западных областях - +22–+27 градусов.

погода в Украине 19 июля
Погода в Украине 19 июля / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что до конца текущей недели антициклон не пропустит дожди в большинство областей Украины. Линия схода вызовет грозовые дожди разве что в нескольких регионах.

Ранее сообщалось, что 19 июля в центральной части Украины прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +12–+17 градусов.

Накануне стало известно, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 и 19 июля в Украине температура воздуха может подниматься до +30 градусов. Но жара будет умеренной.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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