Сильные дожди накроют Украину: где синоптики объявили первый уровень опасности

Вы узнаете:
- В каких областях Украины будут идти дожди
- Где из-за возможных шквалов ветра объявлен желтый уровень опасности
Погода в Украине завтра, 19 июля, будет переменчивой. В воскресенье днем в ряде областей Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый).
В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы со скоростью 15–20 м/с, а в Винницкой, Черновицкой областях и в Карпатах пройдут сильные дожди.
"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили украинцев синоптики.
Погода в Украине 19 июля
В течение дня ожидается переменная облачность. Осадки также местами возможны в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Ветер будет преимущественно южный, в западных областях - северо-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью снизится до +13–+18 градусов, на побережье морей - до +21 градуса. Днем синоптики прогнозируют +26–+31 градус, в западных областях - +22–+27 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что до конца текущей недели антициклон не пропустит дожди в большинство областей Украины. Линия схода вызовет грозовые дожди разве что в нескольких регионах.
Ранее сообщалось, что 19 июля в центральной части Украины прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +12–+17 градусов.
Накануне стало известно, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 и 19 июля в Украине температура воздуха может подниматься до +30 градусов. Но жара будет умеренной.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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