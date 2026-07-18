Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как правильно добавлять ваниль в тесто - способы сохранить аромат

Марина Иваненко
18 июля 2026, 20:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ваниль в выпечке требует правильного использования. Когда добавлять ваниль в тесто и как сохранить её насыщенный аромат после выпечки.
Когда добавлять ваниль
Когда добавлять ваниль / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Когда правильно добавлять ваниль в тесто
  • Как сохранить насыщенный аромат выпечки
  • Какие ошибки портят запах десертов

Ваниль придает выпечке нежный и приятный аромат, однако из-за неправильного использования специя может почти полностью утратить свои свойства. Чтобы аромат оставался насыщенным даже после выпечки, важно знать, когда именно добавлять ваниль и как правильно работать с различными её видами. Главред расскажет подробнее.

Почему нельзя добавлять ваниль в начале

Как сообщают на ТСН, основная причина потери аромата - высокая температура. Если добавить ваниль в горячие ингредиенты еще в начале приготовления, ее ароматические соединения быстро разрушаются.

видео дня

Перегрев специи

Если ваниль попадает в горячий сироп, растопленное масло или только что закипевшее молоко, она может потерять до 70% своего аромата.

Оптимальный момент

Лучше всего добавлять ваниль в конце замеса, когда все ингредиенты уже смешаны.

Температура теста

Масса должна быть комнатной температуры или лишь слегка теплой, но не горячей.

Как правильно использовать различные виды ванили

Способ добавления зависит от того, в какой форме вы используете эту специю.

Ванильный сахар

Его рекомендуют смешивать с сухими ингредиентами - мукой или крахмалом - и добавлять в тесто ближе к завершению замеса.

Жидкий экстракт

Ванильный экстракт вливают в уже готовую смесь непосредственно перед выпечкой. Именно так он лучше всего сохраняет свой аромат.

Натуральный стручок ванили

Семена из стручка аккуратно вынимают и добавляют в тёплую жидкость или в готовую массу во время последнего перемешивания.

Видео о том, в чём разница между ванилью и ванилином, можно посмотреть здесь:

Как сделать аромат ванили ещё насыщеннее

Профессиональные кондитеры используют несколько простых приёмов, чтобы аромат был ярче.

Во-первых, ваниль или экстракт смешивают с небольшим количеством сахара. Кристаллы сахара хорошо удерживают летучие ароматические вещества, благодаря чему запах становится более насыщенным.

Во-вторых, специю нужно равномерно распределить по всему объему теста, тщательно перемешав массу.

Не менее важную роль играет и качество самой ванили. Натуральные стручки или качественный экстракт обладают гораздо более выраженным ароматом, чем дешевые ароматизаторы, поэтому конечный результат во многом зависит именно от выбранного продукта.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тесто интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейских

РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейских

21:48Украина
"Слышу, что говорят люди": Зеленский анонсировал важные решения по армии

"Слышу, что говорят люди": Зеленский анонсировал важные решения по армии

21:19Украина
РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

20:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Последние новости

22:55

"Сподобився" или "змилувався": как на украинском заменить кальку "снизошол"

22:49

Фронт под давлением: в DeepState раскрыли, где продвинулись российские войска

22:05

Неприятно: стало известно, как прошла встреча принца Гарри и Меган с королем

21:48

РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейскихФото

21:19

"Слышу, что говорят люди": Зеленский анонсировал важные решения по армии

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
21:19

Как часто нужно мыть голову — советы голливудской парикмахерши

20:46

Как правильно добавлять ваниль в тесто — способы сохранить аромат

20:37

РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

20:31

Командир "Волков Да Винчи" получил выговор от Сырского — в Генштабе назвали причину

Реклама
20:30

Массовые акции из-за отставки Федорова: у Зеленского готовят важные решенияВидео

20:24

Сильные дожди накроют Украину: где синоптики объявили первый уровень опасности

19:42

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — плоды, Весам — выбор

19:29

Грызуны больше не появятся: найден дешевый способ отпугнуть крыс и мышейВидео

19:22

Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попалиФото

19:21

Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения СырскогоФото

19:10

Тревожный рекорд РФ: Коваленко об ударах по Украинемнение

19:02

Что делать после плохого сна — почему он снится и как действовать утром

18:41

Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число

18:37

Как реже менять губку для мытья посуды — понадобятся всего два ингредиента

18:20

Китайский гороскоп на 20–26 июля: Драконам — приключения, Лошадям — ожидание

Реклама
18:05

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

17:46

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатомВидео

17:38

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — планы, Скорпионам — карьера

16:53

"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

16:50

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой — ответ специалистов

16:47

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"Видео

16:38

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседиВидео

16:36

Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условиеВидео

16:29

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

16:04

Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

15:59

Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

15:51

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:46

Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

15:45

"Задача выполнена": ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

15:27

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - баланс, Рыбам - закрыть глаза

15:22

Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросеВидео

15:22

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

15:22

Рыба с человеческими зубами держит в страхе курорт: что грозит туристам

15:18

Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешностиВидео

Реклама
15:10

Лысина у бабки: "облезлую" Повалий случайно засняли на улице в Москве

15:04

Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

15:00

Народные приметы 19 июля: что категорически запрещено поднимать с земли

14:58

Сорят деньгами направо и налево: три самых расточительных знака зодиака

14:41

"Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться

14:10

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменитФото

14:06

"Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены

14:03

Розы пышно зацветут во второй раз: садовница раскрыла простой трюкВидео

13:54

Будет урожай до самых заморозков: что обязательно посадить на грядках в июле

13:53

Всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять