Как правильно добавлять ваниль в тесто — способы сохранить аромат

Ваниль в выпечке требует правильного использования. Когда добавлять ваниль в тесто и как сохранить её насыщенный аромат после выпечки.

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Когда добавлять ваниль / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Когда правильно добавлять ваниль в тесто

Как сохранить насыщенный аромат выпечки

Какие ошибки портят запах десертов

Ваниль придает выпечке нежный и приятный аромат, однако из-за неправильного использования специя может почти полностью утратить свои свойства. Чтобы аромат оставался насыщенным даже после выпечки, важно знать, когда именно добавлять ваниль и как правильно работать с различными её видами. Главред расскажет подробнее.

Почему нельзя добавлять ваниль в начале

Как сообщают на ТСН, основная причина потери аромата - высокая температура. Если добавить ваниль в горячие ингредиенты еще в начале приготовления, ее ароматические соединения быстро разрушаются.

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Перегрев специи

Если ваниль попадает в горячий сироп, растопленное масло или только что закипевшее молоко, она может потерять до 70% своего аромата.

Оптимальный момент

Лучше всего добавлять ваниль в конце замеса, когда все ингредиенты уже смешаны.

Температура теста

Масса должна быть комнатной температуры или лишь слегка теплой, но не горячей.

Как правильно использовать различные виды ванили

Способ добавления зависит от того, в какой форме вы используете эту специю.

Ванильный сахар

Его рекомендуют смешивать с сухими ингредиентами - мукой или крахмалом - и добавлять в тесто ближе к завершению замеса.

Жидкий экстракт

Ванильный экстракт вливают в уже готовую смесь непосредственно перед выпечкой. Именно так он лучше всего сохраняет свой аромат.

Натуральный стручок ванили

Семена из стручка аккуратно вынимают и добавляют в тёплую жидкость или в готовую массу во время последнего перемешивания.

Видео о том, в чём разница между ванилью и ванилином, можно посмотреть здесь:

Как сделать аромат ванили ещё насыщеннее

Профессиональные кондитеры используют несколько простых приёмов, чтобы аромат был ярче.

Во-первых, ваниль или экстракт смешивают с небольшим количеством сахара. Кристаллы сахара хорошо удерживают летучие ароматические вещества, благодаря чему запах становится более насыщенным.

Во-вторых, специю нужно равномерно распределить по всему объему теста, тщательно перемешав массу.

Не менее важную роль играет и качество самой ванили. Натуральные стручки или качественный экстракт обладают гораздо более выраженным ароматом, чем дешевые ароматизаторы, поэтому конечный результат во многом зависит именно от выбранного продукта.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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