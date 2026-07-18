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Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешности

Кристина Трохимчук
18 июля 2026, 15:18
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Естественный типаж, смелые эксперименты и женственные силуэты помогли Тине Кароль создать узнаваемый стиль.
Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешности
Тина Кароль - секреты образов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

  • как менялся стиль Тины Кароль
  • какой типаж внешности у Тины Кароль
  • почему женственные силуэты лучше всего подходят певице

Стиль Тины Кароль за годы её успешной карьеры существенно изменился. Главред расскажет, почему современные образы артистки выглядят настолько гармонично и как на это влияет её природная внешность.

Как менялся стиль Тины Кароль

В начале карьеры Тина Кароль не боялась модных экспериментов. В разные годы она носила ультракороткие стрижки, яркий макияж, эффектные платья и вещи в духе моды 2000-х. Позже её визитной карточкой стала красная помада, которая надолго превратилась в главный акцент образа певицы.

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Со временем певица окончательно сформировала свой собственный стиль, который сегодня имеет два четких направления. Первое - фактурное, сексуальное и драматичное, с корсетами, приталенными силуэтами и смелыми деталями. Второй - нежный, мягкий и максимально естественный, который особенно удачно подчеркивает её внешность. Блогер Диана Демешко обращает внимание именно на эту эволюцию.

"Сегодня в её образах много силы, дисциплины, уверенности и контроля. И это логично, потому что стиль всегда отражает то, как мы себя чувствуем", - отмечает Демешко.

Тина Кароль
Тина Кароль - стиль звезды / фото: instagram.com, Тина Кароль

Какой типаж внешности у Тины Кароль

По словам эксперта, несмотря на трансформации имиджа, естественные черты лица певицы остаются неизменными. Именно они подсказывают, какие образы выглядят наиболее гармонично.

"Но если посмотреть на ее естественную внешность, то мы видим мягкие плавные черты лица. Ее типаж - естественно романтичный", - объясняет блогер.

Именно поэтому, по её мнению, чрезмерно жёсткие или агрессивные стилистические решения не всегда полностью раскрывают красоту артистки.

Тина Кароль
Тина Кароль в романтическом стиле / фото: instagram.com, Тина Кароль

Какой стиль больше всего подходит Тине Кароль

Эксперт убеждена, что певица выглядит наиболее выигрышно, когда выбирает мягкие фактуры, деликатный макияж и женственные силуэты. Такие образы подчеркивают естественные черты внешности и делают её ещё более утончённой.

"Именно поэтому, когда она выбирает естественный макияж, мягкие ткани, женственные силуэты, её внешность буквально расцветает", - отмечает Демешко.

В то же время блогер отмечает, что стиль - это не только набор модных вещей, а способ передать внутреннее состояние человека.

"Стиль - это не просто одежда, это история, которую человек рассказывает через свой образ", - подытоживает эксперт.

Стиль Тины Кароль - смотрите видео:

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О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) - украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и танца ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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