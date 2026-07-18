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Скандальные "Кролики" поплатились за поддержку РФ: попали в "черный список"

Кристина Трохимчук
18 июля 2026, 13:00
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Владимир Данилец и Владимир Моисеенко стали персонами нон грата в стране ЕС.
Дуэту "Кролики" запретили въезд в страну ЕС
Дуэту "Кролики" запретили въезд в страну ЕС / коллаж: Главред, фото: instagram.com, vdanmos

Вы узнаете:

  • Дуэт "Кролики" стал невъездным в страну ЕС
  • Позиция Владимира Данильца и Владимира Моисеенко

Участники известного комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко официально стали персонами нон грата в Латвии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии.

Юмористы, которые на протяжении многих лет открыто продвигали пророссийские нарративы и поддерживали оккупацию украинских территорий, получили бессрочный запрет на въезд в Латвию. Глава ведомства Байба Браже сообщила, что решение закрыть въезд для Данильца и Моисеенко на неопределенный срок было принято на законных основаниях.

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Данилец и Моисеенко
Данилец и Моисеенко / фото: instagram.com, vdanmos

"В соответствии со статьей 61, пунктом 2 Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить двух лиц в список персон нон грата в Латвийской Республике. Эти лица - Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Запрет на въезд в Латвийскую Республику вводится на неопределенный срок", - говорится в официальном документе МИД Латвии.

Этот шаг латвийских властей нанес сокрушительный удар по гастрольным планам артистов. Уже в сентябре дуэт планировал провести в Латвии масштабный концертный тур под красноречивым названием "Лучшее за 30 лет", охватив несколько городов страны. Однако теперь все запланированные выступления комиков официально отменены.

Кролики про войну в Украине
Кролики про войну в Украине / фото: instagram.com, vdanmos

Дуэт "Кролики" уже давно определился со своей позицией, выбрав сторону страны-агрессора. После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году Данилец и Моисеенко цинично отказались прекращать свою деятельность в РФ и продолжили зарабатывать на концертах для россиян. Уже в 2015 году комики демонстративно нарушили украинское законодательство, отправившись с визитом во временно оккупированный Крым. Позже юмористы стали регулярными гостями на российских федеральных каналах, жаловались на травлю в Украине и называли войну "братоубийственной", после чего их данные были внесены в базу центра "Миротворец".

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Про дуэт: "Кролики"

"Кролики" - украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, сообщает Википедия. Работают на русском и украинском языках. Внесены в базу сайта "Миротворец" за сознательное участие в информационно-пропагандистских провокациях РФ (в частности, в так называемом "телемосте" в 2019 году и гастролях в оккупированном Крыму).

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