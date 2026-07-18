Скандальные "Кролики" поплатились за поддержку РФ: попали в "черный список"

Вы узнаете:
- Дуэт "Кролики" стал невъездным в страну ЕС
- Позиция Владимира Данильца и Владимира Моисеенко
Участники известного комедийного дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко официально стали персонами нон грата в Латвии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Юмористы, которые на протяжении многих лет открыто продвигали пророссийские нарративы и поддерживали оккупацию украинских территорий, получили бессрочный запрет на въезд в Латвию. Глава ведомства Байба Браже сообщила, что решение закрыть въезд для Данильца и Моисеенко на неопределенный срок было принято на законных основаниях.
"В соответствии со статьей 61, пунктом 2 Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить двух лиц в список персон нон грата в Латвийской Республике. Эти лица - Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Запрет на въезд в Латвийскую Республику вводится на неопределенный срок", - говорится в официальном документе МИД Латвии.
Этот шаг латвийских властей нанес сокрушительный удар по гастрольным планам артистов. Уже в сентябре дуэт планировал провести в Латвии масштабный концертный тур под красноречивым названием "Лучшее за 30 лет", охватив несколько городов страны. Однако теперь все запланированные выступления комиков официально отменены.
Дуэт "Кролики" уже давно определился со своей позицией, выбрав сторону страны-агрессора. После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году Данилец и Моисеенко цинично отказались прекращать свою деятельность в РФ и продолжили зарабатывать на концертах для россиян. Уже в 2015 году комики демонстративно нарушили украинское законодательство, отправившись с визитом во временно оккупированный Крым. Позже юмористы стали регулярными гостями на российских федеральных каналах, жаловались на травлю в Украине и называли войну "братоубийственной", после чего их данные были внесены в базу центра "Миротворец".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что танцовщица и хореограф Елена Шоптенко, которая сейчас живет за границей, временно вернулась в Киев. Артистка посвятила время своему здоровью и впервые в жизни решилась на серьезные косметологические процедуры.
Также Ольга Горбачева раскрыла неожиданные детали общения с экс-супругом Юрием Никитиным после развода. Как оказалось, бывшие влюбленные сохранили настолько тесную связь, что открыто обсуждают амурные дела друг друга.
Читайте также:
- Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля
- Никитюк показала маленького сына на отдыхе
- Королевская трапеза: как питается король Чарльз, чтобы жить дольше
Про дуэт: "Кролики"
"Кролики" - украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, сообщает Википедия. Работают на русском и украинском языках. Внесены в базу сайта "Миротворец" за сознательное участие в информационно-пропагандистских провокациях РФ (в частности, в так называемом "телемосте" в 2019 году и гастролях в оккупированном Крыму).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред