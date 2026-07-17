Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

Читайте в материале:
- Как замариновать хрустящие огурцы без стерилизации
- Почему лук делает маринад мягче
- Какие пропорции сахара, соли и уксуса использовать
Сезон домашних заготовок в самом разгаре, и каждая хозяйка ищет тот самый идеальный рецепт маринованных огурцов, которые по вкусу не уступают лучшим магазинным аналогам. Секрет хрустящих корнишонов кроется в правильных пропорциях специй, сбалансированном маринаде и особой технологии приготовления без классической стерилизации. Главред расскажет обо всех тонкостях этого рецепта.
Рецептом маринованных огурцов поделились на YouTube-канале Ukrainian Cuisine.
Перед началом приготовления огурцы тщательно моют и замачивают в холодной воде на два часа. Чтобы они остались хрустящими, воду во время вымачивания рекомендуют один раз заменить на свежую и холодную.
Почему стоит добавлять много лука в маринованные огурцы
На дно каждой литровой банки выкладывают специи, нарезанный лук и чеснок. Большое количество лука - один из главных секретов сбалансированного вкуса.
Автор видео объясняет:
За счёт лука, который выделяет свой сок, сглаживается сам рассол. Так как у нас в рецепте горчица и немало уксуса, он делает его более ровным и плавным - мне так нравится больше.
После этого банки плотно заполняют огурцами.
Видео о том, как заготовить огурцы, как в магазине, можно посмотреть здесь:
Двойное заливание кипятком вместо стерилизации
Стерилизовать банки в кастрюле не нужно. Достаточно дважды залить огурцы кипятком.
В первый раз банки заливают кипятком на 10 минут, после чего воду сливают. Затем эту же воду снова доводят до кипения и во второй раз заливают огурцы уже на 15 минут. Когда они изменят цвет, воду окончательно сливают и больше не используют.
Точные пропорции маринада для хрустящих огурцов
После второго заливания непосредственно в каждую банку добавляют сахар, соль, сухую горчицу и уксус. Автор подчеркивает, что важно соблюдать точные пропорции:
В каждую банку будем добавлять по две столовые ложки с горкой сахара (50–55 граммов) и по одной столовой ложке без горки соли (25 граммов). Также добавляем 60 граммов 9-процентного уксуса. Не волнуйтесь, это не слишком много уксуса для этого рецепта - в результате вкус получится гармоничным.
После этого банки доверху заливают чистым кипятком из чайника, герметично закручивают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают в одеяло до полного остывания. Готовую консервацию хранят в тёмном прохладном месте.
Ингредиенты на одну литровую банку
- мелкие огурцы (корнишоны)
- 1 большая луковица
- 1,5 зубчика чеснока
- 2 зонтика укропа
- 1 ч. л. сухой горчицы с горкой (или французской горчицы в зернах)
- 4 горошины черного перца
- 2 горошины душистого перца
- 1 бутон гвоздики
- 1 лавровый лист
- 2 ст. л. сахара с горкой (50–55 г)
- 1 ст. л. соли без горки (25 г)
- 60 г 9% уксуса или 90 г яблочного уксуса 6%
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Об источнике: Ukrainian cuisine
Ukrainian Cuisine - это кулинарный YouTube-канал, посвященный традиционной украинской кухне. Автор делится аутентичными рецептами, домашними блюдами, секретами приготовления и знакомит зрителей с украинскими кулинарными традициями. На канале регулярно публикуются рецепты борща, вареников, выпечки, консервирования и других популярных украинских блюд.
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