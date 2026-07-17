Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

Маринованные огурцы легко приготовить без стерилизации. Рецепт огурцов с двойным заливанием кипятком поможет получить хрустящие корнишоны с идеальным вкусом.

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Маринованные огурцы / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как замариновать хрустящие огурцы без стерилизации

Почему лук делает маринад мягче

Какие пропорции сахара, соли и уксуса использовать

Сезон домашних заготовок в самом разгаре, и каждая хозяйка ищет тот самый идеальный рецепт маринованных огурцов, которые по вкусу не уступают лучшим магазинным аналогам. Секрет хрустящих корнишонов кроется в правильных пропорциях специй, сбалансированном маринаде и особой технологии приготовления без классической стерилизации. Главред расскажет обо всех тонкостях этого рецепта.

Рецептом маринованных огурцов поделились на YouTube-канале Ukrainian Cuisine.

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Перед началом приготовления огурцы тщательно моют и замачивают в холодной воде на два часа. Чтобы они остались хрустящими, воду во время вымачивания рекомендуют один раз заменить на свежую и холодную.

Почему стоит добавлять много лука в маринованные огурцы

На дно каждой литровой банки выкладывают специи, нарезанный лук и чеснок. Большое количество лука - один из главных секретов сбалансированного вкуса.

Автор видео объясняет:

За счёт лука, который выделяет свой сок, сглаживается сам рассол. Так как у нас в рецепте горчица и немало уксуса, он делает его более ровным и плавным - мне так нравится больше.

После этого банки плотно заполняют огурцами.

Видео о том, как заготовить огурцы, как в магазине, можно посмотреть здесь:

Двойное заливание кипятком вместо стерилизации

Стерилизовать банки в кастрюле не нужно. Достаточно дважды залить огурцы кипятком.

В первый раз банки заливают кипятком на 10 минут, после чего воду сливают. Затем эту же воду снова доводят до кипения и во второй раз заливают огурцы уже на 15 минут. Когда они изменят цвет, воду окончательно сливают и больше не используют.

Точные пропорции маринада для хрустящих огурцов

После второго заливания непосредственно в каждую банку добавляют сахар, соль, сухую горчицу и уксус. Автор подчеркивает, что важно соблюдать точные пропорции:

В каждую банку будем добавлять по две столовые ложки с горкой сахара (50–55 граммов) и по одной столовой ложке без горки соли (25 граммов). Также добавляем 60 граммов 9-процентного уксуса. Не волнуйтесь, это не слишком много уксуса для этого рецепта - в результате вкус получится гармоничным.

После этого банки доверху заливают чистым кипятком из чайника, герметично закручивают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают в одеяло до полного остывания. Готовую консервацию хранят в тёмном прохладном месте.

Ингредиенты на одну литровую банку

мелкие огурцы (корнишоны)

1 большая луковица

1,5 зубчика чеснока

2 зонтика укропа

1 ч. л. сухой горчицы с горкой (или французской горчицы в зернах)

4 горошины черного перца

2 горошины душистого перца

1 бутон гвоздики

1 лавровый лист

2 ст. л. сахара с горкой (50–55 г)

1 ст. л. соли без горки (25 г)

60 г 9% уксуса или 90 г яблочного уксуса 6%

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Об источнике: Ukrainian cuisine Ukrainian Cuisine - это кулинарный YouTube-канал, посвященный традиционной украинской кухне. Автор делится аутентичными рецептами, домашними блюдами, секретами приготовления и знакомит зрителей с украинскими кулинарными традициями. На канале регулярно публикуются рецепты борща, вареников, выпечки, консервирования и других популярных украинских блюд.

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