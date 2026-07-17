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СБУ уничтожила бомбардировщик Ту-95, который РФ использовала для ударов по Украине

Анна Косик
17 июля 2026, 14:26
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Российский самолёт получил серьезные повреждения.
СБУ уничтожила бомбардировщик Ту-95, который РФ использовала для ударов по Украине
Бомбардировщик, с помощью которого РФ обстреливала Украину, поврежден / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главное:

  • СБУ поразила российский бомбардировщик в Саратовской области
  • Ту-95 получил критические повреждения
  • Объекты нефтяной отрасли РФ пострадали в результате ударов Украины

Служба безопасности Украины уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме "Энгельс". Успешная операция, по данным СБУ, была проведена в Саратовской области страны-агрессора России.

Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 километров до цели. По предварительным данным, самолет получил критические повреждения - у него полностью оторвана хвостовая часть.

видео дня
Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

"Именно этот борт систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Успешный удар СБУ подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Силы обороны Украины также нанесли удары по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

"Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были нанесены успешные удары по России за эту войну... Повышаем цену для России за агрессию против нашего государства и народа. Спасибо всем, кто помогает", - добавил он.

Украина будет бить по РФ собственной баллистикой

Главред писал, что по словам соучредителя и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, осенью 2026 года Украина начнет испытывать собственную баллистическую ракету по целям на территории страны-агрессорки России.

Появление украинской баллистической ракеты может существенно расширить возможности поражения стратегически важных целей РФ. Пока для начала испытаний остается только протестировать двигатель.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 16 июля Силы обороны Украины поразили ряд важных военных и военно-экономических целей России . Среди них шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Накануне был поражен нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Республике Башкортостан. Там зафиксированы попадания и пожар. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Ранее сообщалось, что в России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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