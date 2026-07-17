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Как вырастить абрикос из косточки: опытная садовница поделилась секретом

Руслана Заклинская
17 июля 2026, 11:30
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Известная садовод Ольга Мартинишин уверяет, что роскошный абрикосовый сад с обильным урожаем сладких плодов можно бесплатно вырастить из обычной косточки.
Как вырастить абрикос из косточки: опытная садовница поделилась секретом
Как вырастить абрикос из косточки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, magnific.com

Вы узнаете:

  • Можно ли вырастить абрикосовое дерево из косточки в домашних условиях
  • Когда лучше всего высаживать косточки абрикоса
  • Нужно ли пересаживать молодые абрикосы

Вырастить собственное абрикосовое дерево можно не только из готового саженца, но и из косточки спелого плода. Такой способ требует больше времени и терпения, однако в результате можно получить крепкое дерево, которое хорошо адаптируется к местным условиям.

Главред выяснил, как правильно посадить и пересадить молодые растения.

видео дня

Можно ли вырастить абрикос из косточки

Своим опытом выращивания абрикосов из косточек поделилась садоводка Ольга Мартинишин. По словам садоводки, абрикос из косточки вполне реально вырастить в домашних условиях. В Facebook она показала деревья, выращенные таким способом.

"Эти абрикосики - из косточки. Они уже большие, даже немного плодов на них есть", - рассказала она.

В то же время урожай может зависеть от погодных условий. В этом году плоды были меньше из-за засухи, а часть цветов пострадала от весенних заморозков.

По словам Ольги Мартинишин, абрикосы, выращенные из косточки, называют "жерделями". Они могут отличаться от сортовых деревьев, которые выращивают путем прививки.

Смотрите видео о том, как вырастить абрикос из косточки:

Когда и как правильно сажать косточки абрикоса

Для посадки лучше всего использовать косточки из спелых плодов. Сначала их нужно хорошо промыть и высушить. Садовница советует высаживать косточки осенью, примерно в сентябре.

Перед посадкой их можно ненадолго замочить в воде - примерно на несколько часов, чтобы они набрали влаги. После этого нужно подготовить борозду в земле, хорошо полить её, разложить косточки, снова полить и замульчировать.

Весной такие посадки могут дать первые всходы.

Что любит и чего не любит абрикос
Что любит абрикос / Инфографика: Главред

Нужно ли пересаживать молодые абрикосы

Молодые растения, выросшие из косточки, нуждаются в нескольких пересадках. По словам садовода, она пересаживала свои абрикосы трижды.

Сначала, после появления всходов, растение можно пересадить осенью на другое место - не сразу на постоянное. Саженец нужно полить, подкормить и дать ему окрепнуть. В следующем сезоне дерево можно пересадить уже на постоянное место.

"Сначала оно взойдет, потом ещё раз пересаживается, и уже потом высаживается на постоянное место", - пояснила садовница.

Какое место лучше всего выбрать для абрикоса

Абрикосы любят солнечные и хорошо проветриваемые участки. Если дереву не хватает света, оно может хуже развиваться, а на плодах могут появляться пятна.

"Абрикосы любят солнце. Если солнца не будет, то на них появятся пятна", - отметила Ольга Мартинишин.

Для посадки лучше выбирать открытое место, где дерево будет получать достаточно тепла в течение дня.

Чем отличается абрикос из косточки от сортового дерева

Выращенный из косточки абрикос может не повторить все свойства материнского дерева. Плоды могут отличаться по размеру или вкусу.

Зато привитые деревья - это специально выведенные сорта, которые обычно дают более крупные и предсказуемые плоды. Несмотря на это, абрикосы из косточки часто хорошо приспосабливаются к местному климату и могут радовать урожаем через несколько лет после посадки.

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О персонаже: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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