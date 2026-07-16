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В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

Юрий Берендий
16 июля 2026, 20:58
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Анкара предлагает сторонам воздержаться от ударов по энергетическим объектам и в акватории Чёрного моря.
В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь
Какой сценарий войны РФ против Украины предлагает Турция / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

  • Турция предлагает мораторий на удары по энергетике
  • Речь шла также о безопасности в Черном море
  • Киев готов к встрече Зеленского с Путиным в Турции

Турция выступила с новой инициативой по поводу войны России против Украины, предложив сторонам ввести частичный мораторий на боевые действия в двух критически важных сферах - энергетической инфраструктуре и акватории Черного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Анкара настаивает, что полное прекращение войны остается приоритетом, но допускает промежуточный вариант, если достичь всеобъемлющего перемирия пока не удается.

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"Нашей главной целью является полное прекращение войны. Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных сферах, имеющих значение как для Украины и России, так и для всех других стран", - заявил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.

По словам Фидана, отказ от ударов по энергетическим объектам и в Черном море способен снизить уровень эскалации и укрепить безопасность во всем регионе.

Как уточнили в украинском МИД, стороны провели подробные переговоры по двусторонней и международной повестке дня, мирным усилиям, роли США и Европы, а также украинским мирным предложениям. Глава МИД Украины подчеркнул, что Турция на протяжении всех лет войны играла важную роль в поиске мира и имеет потенциал для продолжения этой работы.

"Турция является нашим стратегическим партнером. Мы едины в оценке того, что мир и безопасность в Чёрном море требуют восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины над Крымом. Чёрноморская безопасность - неделима. А боль наших крымских татар находит отклик в сердцах турецкого народа", - отметил Андрей Сибига.

Встреча Зеленского с Путиным и ситуация на фронте

Украинский министр в очередной раз подтвердил готовность к проведению в Турции встречи президента Владимира Зеленского с Путиным для завершения войны. Он также проинформировал турецкого коллегу о ситуации на фронте, успехах украинской армии и ужесточении дальнобойных санкций против России, отдельно рассказав о результативных действиях украинских сил против оккупантов в Крыму.

"Мы едины в том, что эта война не принесет Москве никаких результатов. Единственный правильный путь для Путина - уже сейчас остановить кровопролитие, принять предложение о прекращении огня и перейти к дипломатии", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Сотрудничество в области обороны и экономики

Отдельной темой переговоров стало возобновление после трехлетнего перерыва работы Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества. Сибига также поздравил Анкару с успешным проведением саммита НАТО, в ходе которого союзники признали вклад Киева в евроатлантическую безопасность.

"В ходе этого саммита союзники официально признали Украину участником обеспечения евроатлантической безопасности, а новые взносы в программу PURL благодаря переговорам главы государства превысили полтора миллиарда евро", - отметил глава МИД Украины.

Министр отметил также сотрудничество в рамках Коалиции желающих, подчеркнув, что роль Турции в обеспечении морской безопасности - свободы судоходства и надежности цепочек поставок - будет определяющей. Особое внимание стороны уделили трехстороннему формату "Украина-Турция-Сирия" и формированию альтернативных маршрутов поставок из стран Персидского залива в Европу. По словам Сибиги, ратифицированное парламентом Соглашение о свободной торговле будет способствовать росту украинского экспорта и формированию более сбалансированной структуры двусторонней торговли.

"В прошлом году наш двусторонний товарооборот превысил довоенные показатели и достиг почти 8 миллиардов долларов. Турция заняла третье место среди торговых партнеров Украины. Украинский экспорт в Турцию составил 2,7 миллиарда долларов - и это второй показатель среди всех наших экспортных рынков", - отметил дипломат.

Глава МИД также отметил поддержку Турцией гуманитарной инициативы "Продовольствие из Украины" - уже более 335 тысяч тонн украинского продовольствия доставлено в 20 стран мира, значительная часть этого объема - в Сирию.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Кто может представлять Европу на переговорах с РФ - комментарий политолога

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью "Главреду" заявил, что европейские государства по-прежнему ищут кандидата, который мог бы представлять Европу на возможных переговорах о прекращении войны в Украине.

По словам политолога, очередное обострение отношений между Дональдом Трампом и Джорджией Мелони является важным, однако не определяющим фактором в этом процессе. Он обратил внимание на то, что Мелони предложила собственное видение, согласно которому представителем Европы должен стать не политик из крупной страны, а представитель страны среднего масштаба. По её мнению, именно такая кандидатура будет более приемлемой для президента США.

Рейтерович также подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть не только от позиции европейских столиц. Он считает, что будущий представитель должен быть способен эффективно взаимодействовать с американской администрацией, которая, вероятно, останется одним из ключевых участников переговорного процесса.

"Но здесь нужно честно сказать: кто бы это ни был, кандидатуру нужно будет согласовать не с Путиным, а именно с Трампом. Поскольку Трамп и в дальнейшем будет участвовать в переговорах, очевидно, что это должен быть человек, с которым ему будет комфортно работать", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог Игорь Чаленко предположил возможное введение формата переговоров с участием европейских стран в качестве дополнения к существующим трекам. Формат E3 предусматривает участие Германии, Франции и Великобритании в переговорах в качестве отдельной группы участников.

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сомневается в готовности Владимира Путина вести переговоры с Европой как с отдельным субъектом. По словам Кулебы, Россия стремится договариваться напрямую с Соединенными Штатами.

Ранее Владимир Зеленский предложил провести личную встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7 при участии западных лидеров. По его словам, предложение было передано по дипломатическим каналам и поддержано западными партнерами, в частности США и Францией.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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