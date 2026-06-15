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Зеленский сделал новое предложение Путину по переговорам: как отреагировал Кремль

Юрий Берендий
15 июня 2026, 16:02
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Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным в кулуарах саммита G7 при участии западных лидеров.
Зеленский сделал новое предложение Путину по переговорам: как отреагировал Кремль
Мирные переговоры — Зеленский выдвинул Путину новое предложение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • Путину предложили встречу на саммите G7 с участием США и Франции
  • Западные партнеры поддержали инициативу Украины по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину провести личную встречу во время саммита G7 во Франции, где также будут присутствовать президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам главы государства, такой формат мог бы стать площадкой для обсуждения завершения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Киеве, передает Reuters.

Зеленский рассказал, что украинская сторона использовала дипломатические каналы для организации возможных переговоров в кулуарах международного саммита. По его словам, идею поддержали западные партнеры.

видео дня

"Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, поскольку там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы и американцы. Это хороший, я считаю, очень хороший повод встретиться всем вместе", — сказал Зеленский.

G 7 Инфографика
G-7 / Инфографика: Главред

По словам одного из украинских чиновников, Киев донес свое предложение как до американской стороны, так и до французского президента Эммануэля Макрона. Кроме того, приглашение было передано непосредственно российским представителям.

В то же время, как отметил собеседник журналистов, четкой реакции от Москвы на эту инициативу получить не удалось. Сам Зеленский считает это свидетельством нежелания Кремля переходить к предметному диалогу.

"Европа и США согласились, а Россия вновь продемонстрировала, что... они не готовы к переговорам", — отметил Зеленский.

Смотрите видео заявления президента Украины:

Зеленский сделал новое предложение Путину по переговорам: как отреагировал Кремль
/ Скриншот

Отдельно президент обозначил главные вопросы, которые планирует поднять во время встреч с западными партнерами на саммите. Одним из ключевых направлений остается усиление защиты украинского неба на фоне продолжающихся российских атак.

"Мы проведем встречи с европейцами, а также с президентом Трампом; мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить эту войну", — сообщил Зеленский.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Почему Путин изменил риторику в отношении Зеленского — комментарий эксперта

Профессор американистики Скотт Лукас считает, что изменение риторики Владимира Путина в отношении президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствует об изменении позиции Кремля.

Эксперт в комментарии 24 каналу обратил внимание, что российский диктатор впервые за долгое время назвал Зеленского "господином Зеленским", тогда как ранее часто использовал пренебрежительные высказывания. В то же время, по словам Лукаса, Путин сознательно избегает обращения "президент Зеленский".

"Если Путин действительно намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом", – указал он.

Мирные переговоры – последние новости по теме

Владимир Зеленский выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и отметил, что Дональд Трамп примет участие в рабочей встрече с лидерами G7 и президентом Украины. Несмотря на отсутствие официальной двусторонней переговорной встречи с американским президентом, ожидается обсуждение стратегий, которые могут способствовать окончанию войны.

Как сообщает Суспільне, Трамп и Зеленский могут встретиться в кулуарах саммита G7, где оба лидера примут участие в рабочей сессии. При этом в Вашингтоне подчеркивают, что прекращение войны является приоритетом президента США, а ход переговоров зависит от ситуации с безопасностью.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский раскрыл информацию о тенденциях в России, где рейтинги Путина катятся вниз из-за недовольства и падения поддержки власти, что может повлиять на дальнейшее развитие переговорного процесса и внутреннюю политическую ситуацию в РФ.

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Об источнике: Reuters

Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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