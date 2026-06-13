Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

Главное:
- Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече стран G7
- Пока двусторонней встречи между президентами не запланировано
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече стран G7, которая состоится во Франции.
Об этом сообщил итальянский телеканал Sky Tg24 со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
"Президент Трамп примет участие в рабочей встрече с лидерами G7 и президентом Украины Зеленским", - сообщил чиновник журналистам.
Подробности саммита G7
Саммит пройдет 15-17 июня в Эвиане, уточняет Le Figaro со ссылкой на AFP. Сообщается, что сессии с участием приглашенных лидеров, включая Зеленского, запланированы на вторник.
"Дональд Трамп и Владимир Зеленский во вторник примут участие в одной и той же рабочей встрече в рамках саммита G7 во Франции, хотя на данный момент официальной двусторонней встречи между американским президентом и его украинским коллегой не запланировано, сообщил в субботу высокопоставленный американский чиновник", - говорится в публикации.
Трамп о переговорах: важное заявление
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу предложения Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным. Комментируя эту инициативу в Белом доме, американский лидер отметил, что считает прямой диалог между руководителями Украины и России позитивным шагом.
По словам Трампа, сама идея личной встречи двух лидеров заслуживает внимания и может сыграть важную роль в поиске путей урегулирования конфликта.
Переговоры о мире - новости по теме
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
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Об источнике: Le Figaro
Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.
Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.
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