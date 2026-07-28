Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для Путина

Информация о том, что выведено из строя до 40% мощностей в РФ, может соответствовать действительности, не исключает Виталий Шапран.

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В РФ могут вспыхнуть топливные бунты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Шапрана:

Топливный кризис обнажил отношение федерального центра к регионам в РФ

Серьезные бунты в регионах РФ сейчас Кремлю фактически нечем подавлять

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал информацию о поражении Украиной до 40% мощностей нефтяной отрасли в РФ.

"Информация Reuters о том, что выведено из строя до 40% мощностей, вполне может соответствовать действительности. Именно поэтому россияне пытаются насытить рынок низкокачественным топливом, от которого портятся двигатели", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт обратил внимание на то, что топливный кризис обнажил отношение федерального центра к регионам в РФ.

"Мы видим, что в РФ начали отбирать весь бензин и дизельное топливо в Москву, а регионам оставляли либо низкокачественное топливо, либо фактически предлагали молчать и не комментировать ситуацию. Такой федеральный эгоизм очень сильно раздражает регионы. Раньше это раздражение существовало преимущественно на уровне региональных министерств финансов и отдельных чиновников, которые видели, что у них просто забирают деньги. Теперь оно уже перешло на уровень населения. Для России это очень опасная вещь, потому что серьезные бунты в регионах сейчас фактически нечем подавлять. Все ресурсы брошены на войну. Есть Росгвардия, полиция, но в случае масштабных протестов в стиле мятежа Пригожина этих ресурсов может просто не хватить", - добавил Шапран.

/ Главред

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

Эксперт оценил последствия задержания танкеров для РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что задержание судов так называемого российского "теневого флота" может существенно осложнить поставки российской нефти на внешние рынки.

По его мнению, если к подобным мерам присоединятся европейские государства, это способно привести к серьезным экономическим последствиям для России, включая заметное снижение объемов экспорта и значительные финансовые убытки.

Загородний отметил, что ключевые маршруты перевозки российской нефти проходят через Балтийское и Черное моря. Поэтому даже временная остановка танкеров под предлогом экологических, технических или иных проверок может нарушить логистические цепочки и существенно замедлить экспорт нефти.

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

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О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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