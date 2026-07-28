Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для Путина

Алексей Тесля
28 июля 2026, 18:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Информация о том, что выведено из строя до 40% мощностей в РФ, может соответствовать действительности, не исключает Виталий Шапран.
Индия возобновила закупки российской нефти
В РФ могут вспыхнуть топливные бунты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Шапрана:

  • Топливный кризис обнажил отношение федерального центра к регионам в РФ
  • Серьезные бунты в регионах РФ сейчас Кремлю фактически нечем подавлять

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал информацию о поражении Украиной до 40% мощностей нефтяной отрасли в РФ.

"Информация Reuters о том, что выведено из строя до 40% мощностей, вполне может соответствовать действительности. Именно поэтому россияне пытаются насытить рынок низкокачественным топливом, от которого портятся двигатели", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

При этом эксперт обратил внимание на то, что топливный кризис обнажил отношение федерального центра к регионам в РФ.

"Мы видим, что в РФ начали отбирать весь бензин и дизельное топливо в Москву, а регионам оставляли либо низкокачественное топливо, либо фактически предлагали молчать и не комментировать ситуацию. Такой федеральный эгоизм очень сильно раздражает регионы. Раньше это раздражение существовало преимущественно на уровне региональных министерств финансов и отдельных чиновников, которые видели, что у них просто забирают деньги. Теперь оно уже перешло на уровень населения. Для России это очень опасная вещь, потому что серьезные бунты в регионах сейчас фактически нечем подавлять. Все ресурсы брошены на войну. Есть Росгвардия, полиция, но в случае масштабных протестов в стиле мятежа Пригожина этих ресурсов может просто не хватить", - добавил Шапран.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

Эксперт оценил последствия задержания танкеров для РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что задержание судов так называемого российского "теневого флота" может существенно осложнить поставки российской нефти на внешние рынки.

По его мнению, если к подобным мерам присоединятся европейские государства, это способно привести к серьезным экономическим последствиям для России, включая заметное снижение объемов экспорта и значительные финансовые убытки.

Загородний отметил, что ключевые маршруты перевозки российской нефти проходят через Балтийское и Черное моря. Поэтому даже временная остановка танкеров под предлогом экологических, технических или иных проверок может нарушить логистические цепочки и существенно замедлить экспорт нефти.

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Виталий Шапран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

19:26Фронт
В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:30Украина
В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

18:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Последние новости

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

19:52

Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводовВидео

19:45

Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причинаВидео

19:34

Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

19:26

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секретВидео

18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

Реклама
17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Реклама
15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

Реклама
11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять