Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

Чистящая паста за копейки. Как приготовить универсальное средство для уборки из того, что есть под рукой.

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Универсальное средство для уборки из того, что есть под рукой / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему в моющее средство добавляют обычный сахар

Как три простых ингредиента помогают справиться с жиром

Какие поверхности можно очищать этой домашней смесью

Многие хозяйки все чаще отказываются от агрессивной бытовой химии в пользу простых домашних средств. Одной из популярных находок стала смесь из жидкого средства для мытья посуды, пищевой соды и сахара. Ее используют для удаления жира, загрязнений и неприятных запахов на кухонных поверхностях.

Такой способ уборки ценят за доступность ингредиентов и простоту приготовления. Смесь подходит для очистки столешниц, раковин, плитки, кастрюль и сковородок, а также может использоваться для уборки в ванной комнате. Об этом пишет El Cronista.

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Как работает смесь

Каждый из компонентов выполняет свою задачу.

Жидкое средство для мытья посуды содержит поверхностно-активные вещества, которые эффективно растворяют жир и помогают удалить загрязнения.

Пищевая сода усиливает очищающий эффект, способствует устранению неприятных запахов и помогает справляться с застарелыми жировыми следами.

Каждый из компонентов выполняет свою задачу / Фото: скриншот с Youtube

Сахар действует как мягкий абразив. Его кристаллы помогают аккуратно удалить налет и въевшуюся грязь, не повреждая большинство поверхностей.

Именно сочетание этих компонентов делает домашнее средство универсальным помощником для ежедневной уборки.

Как приготовить чистящую пасту

Для приготовления понадобятся:

2 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды;

1 столовая ложка пищевой соды;

1 столовая ложка сахара.

Все ингредиенты необходимо смешать до получения однородной пасты. Если масса получилась слишком жидкой, можно добавить немного соды. Если смесь слишком густая, достаточно нескольких капель воды.

Где можно использовать

Получившуюся пасту чаще всего применяют для очистки: кухонных столешниц, пространства вокруг мойки, плитки, кастрюль и сковородок, варочных поверхностей.

Получившуюся пасту чаще всего применяют для очистки / Фото: скриншот с Youtube

Благодаря очищающим свойствам смесь также используют для некоторых поверхностей в ванной комнате.

Что важно учитывать

Перед использованием на деликатных материалах, таких как необработанная древесина, полированный мрамор или другие чувствительные покрытия, рекомендуется сначала проверить средство на небольшом незаметном участке. Это поможет убедиться, что поверхность не изменит цвет и не потеряет внешний вид.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

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