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Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

Алексей Тесля
28 июля 2026, 02:30
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Открытие может оказаться полезным при подготовке будущих автоматических и пилотируемых экспедиций на Марс.
Марс
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Sttefan, Pixabay/PIRO4D

Вы узнаете:

  • Сияния на Марсе возникают по тем же физическим принципам, что и земные
  • Открытие может оказаться полезным при подготовке будущих экспедиций

Исследование данных, собранных орбитальной миссией NASA MAVEN, показало, что часть полярных сияний на Марсе возникает по тем же физическим принципам, что и земные.

Как сообщает Phys.org, хотя у Красной планеты отсутствует глобальное магнитное поле, в ее древней коре сохранились отдельные намагниченные области возрастом около четырех миллиардов лет. Именно над этими участками специалисты неоднократно наблюдали локальные полярные сияния.

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Анализ показал, что в этих регионах происходит процесс магнитного пересоединения, создающий небольшую версию так называемого цикла Данджи - механизма, который на Земле управляет движением заряженных частиц, электрическими токами и образованием северных сияний.

Авторы работы признались, что ожидали обнаружить магнитное пересоединение, однако были удивлены тем, насколько его работа напоминает процессы, происходящие в магнитосфере Земли.

Для исследования использовали показания сразу нескольких научных приборов космического аппарата. Магнитометр и анализаторы частиц помогли восстановить структуру магнитных полей и потоков заряженных частиц, а прибор для изучения плазмы позволил проследить ее движение в верхних слоях атмосферы Марса.

Полученные результаты расширяют представления о том, как солнечный ветер взаимодействует с атмосферой Красной планеты. Они также помогают объяснить, почему Марс и Земля, несмотря на сходные физические процессы, прошли совершенно разные пути эволюции.

Кроме фундаментального значения, открытие может оказаться полезным при подготовке будущих автоматических и пилотируемых экспедиций на Марс.

Аппарат MAVEN на протяжении многих лет изучал атмосферу планеты и влияние солнечного ветра. Несмотря на завершение миссии после утраты связи с зондом в 2026 году, накопленные им научные данные продолжают использоваться в новых исследованиях.

Планета без заката: ученые изучают странный мир

Астрономы продолжают исследовать экзопланету LHS 3844b, расположенную примерно в 50 световых годах от Земли. Этот далекий мир отличается необычной особенностью: он постоянно повернут к своей звезде одной и той же стороной.

В результате одна половина планеты никогда не погружается в темноту и находится под непрерывным воздействием света, тогда как другая остается в вечной ночи. Такое распределение освещения приводит к огромному температурному контрасту: на дневной стороне поверхность раскаляется примерно до 1000 кельвинов, а на ночной сохраняется значительно более низкая температура.

Ранее учёные удивили версией о другой Вселенной. Большой взрыв соответствует отскоку от предыдущей фазы коллапса, а не абсолютному началу всего сущего.

Напомним, ранее Главред писал о том, что ученые удивили загадочным сигналом из космоса. Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.

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Об источнике: Phys.org

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