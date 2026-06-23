Ученые ошарашили загадочным сигналом из космоса: все указывает на темную материю

Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.

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Раскрыты новые данные о космосе / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Раскрыты новые данные о необычном гамма-излучении в космосе

Вывод ученых усилил интерес к гипотезе о темной материи

Астрономы получили новые данные о необычном гамма-излучении, которое уже много лет наблюдается в центре Млечного Пути.

Исследование показало, что если его источником являются известные космические объекты, например пульсары, то в этом регионе должно находиться более 35 тысяч крайне тусклых звездных остатков, которые практически невозможно обнаружить современными приборами, сообщает Space.

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Такой вывод вновь усилил интерес к гипотезе о темной материи. Ученые отмечают, что загадочное свечение по-прежнему сложно объяснить обычными астрофизическими процессами, а его характеристики частично совпадают с теоретическими моделями, связанными с частицами темной материи.

Для проверки различных сценариев исследователи использовали методы машинного обучения и создали свыше миллиона компьютерных моделей распределения гамма-излучения. Результаты показали, что версия с пульсарами требует слишком большого количества слабых источников, существование которых пока не подтверждено.

При этом авторы работы подчеркивают, что новое исследование не является доказательством существования темной материи. Однако оно демонстрирует, что традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.

Важное открытие в космосе

Астрономы выявили необычную экзопланету LHS 3844b, расположенную примерно в 50 световых годах от Земли. Из-за сильного гравитационного воздействия своей звезды она находится в состоянии приливного захвата, поэтому всегда обращена к светилу одной стороной.

В результате на одной половине планеты постоянно царит день, а на другой — вечная ночь. Освещенная сторона нагревается до экстремальных температур, достигающих около 1000 кельвинов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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