Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка: Зеленский раскрыл детали атаки РФ

По словам Зеленского, россияне не могли не знать, что атакуют гражданский объект.

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Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Главное:

В Киевской области РФ убила 3-летнего мальчика, его бабушку и дедушку

РФ нанесла удары по Киеву и еще десяти областях Украины

Зеленский призвал усилить противовоздушную оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на Украину в ночь на 8 августа, в результате которой погибли люди и есть пострадавшие.

По его словам, в Пуховке Киевской области российские дроны убили трех человек - дедушку, бабушку и их трехлетнего внука. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

видео дня

"Сегодня ночью ударами дронов Россия убила троих человек в Пуховце Киевской области: дедушку, бабушку и их внука. Мальчику было всего три года. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел на помощь семье и был ранен во время повторного удара. У пострадавших – термические ожоги, осколочные ранения. Мои соболезнования", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что российские войска нанесли удар по обычному жилому дому. По его словам, россияне не могли не знать, что атакуют гражданский объект.

Также президент сообщил об ударе шести баллистических ракет по гражданской инфраструктуре в Киеве. На данный момент известно об одном погибшем.

По его словам, под российским обстрелом также находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.

"Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну. Не хочет только Путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжать воевать. Нужно больше давления. Новые санкции, которые не позволят производить эту баллистику", - подчеркнул глава государства.

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Украине нужны средства антибаллистической обороны и ракеты-перехватчики для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и истребителей F-16.

"Все это работает и помогает защищать жизни, когда оно находится здесь, в Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов, направленных против жизни", - отметил президент.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 8 августа - последние новости

Напомним, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российского удара баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеского удара в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.

Столица также оказалась под ударом. Пожары возникли в Голосеевском и Оболонском районах, сообщает ГСЧС.

В Прилуцком районе Черниговской области в результате удара российского БПЛА возник пожар в складском здании площадью 600 кв. м.

Также Главред писал, что российские войска атаковали поезд, курсирующий по маршруту "Сумы – Киев". По данным "Укрзализныци", вражеские дроны поразили локомотив, также поврежден один из вагонов.

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