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Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка: Зеленский раскрыл детали атаки РФ

Инна Ковенько
8 августа 2026, 10:28обновлено 8 августа, 11:01
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По словам Зеленского, россияне не могли не знать, что атакуют гражданский объект.
Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка: Зеленский раскрыл детали атаки РФ
Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Главное:

  • В Киевской области РФ убила 3-летнего мальчика, его бабушку и дедушку
  • РФ нанесла удары по Киеву и еще десяти областях Украины
  • Зеленский призвал усилить противовоздушную оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на Украину в ночь на 8 августа, в результате которой погибли люди и есть пострадавшие.

По его словам, в Пуховке Киевской области российские дроны убили трех человек - дедушку, бабушку и их трехлетнего внука. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

видео дня

"Сегодня ночью ударами дронов Россия убила троих человек в Пуховце Киевской области: дедушку, бабушку и их внука. Мальчику было всего три года. Еще четверо госпитализированы: родители ребенка, его 15-летний брат и сосед, который пришел на помощь семье и был ранен во время повторного удара. У пострадавших – термические ожоги, осколочные ранения. Мои соболезнования", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что российские войска нанесли удар по обычному жилому дому. По его словам, россияне не могли не знать, что атакуют гражданский объект.

  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС

Также президент сообщил об ударе шести баллистических ракет по гражданской инфраструктуре в Киеве. На данный момент известно об одном погибшем.

По его словам, под российским обстрелом также находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области.

"Европа, Америка, Украина давно хотят остановить эту российскую войну. Не хочет только Путин и изо всех сил цепляется за свою баллистику и дроны, чтобы продолжать воевать. Нужно больше давления. Новые санкции, которые не позволят производить эту баллистику", - подчеркнул глава государства.

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Украине нужны средства антибаллистической обороны и ракеты-перехватчики для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и истребителей F-16.

"Все это работает и помогает защищать жизни, когда оно находится здесь, в Украине, а не где-то на складах, за тысячи километров от российских ударов, направленных против жизни", - отметил президент.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 8 августа - последние новости

Напомним, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российского удара баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеского удара в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.

Столица также оказалась под ударом. Пожары возникли в Голосеевском и Оболонском районах, сообщает ГСЧС.

В Прилуцком районе Черниговской области в результате удара российского БПЛА возник пожар в складском здании площадью 600 кв. м.

Также Главред писал, что российские войска атаковали поезд, курсирующий по маршруту "Сумы – Киев". По данным "Укрзализныци", вражеские дроны поразили локомотив, также поврежден один из вагонов.

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