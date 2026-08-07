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Путин нашел "безопасную зону" и панически избегает атак украинских БПЛА - СМИ

Руслана Заклинская
7 августа 2026, 23:32
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Российский лидер избегает регионов европейской части РФ.
Путин нашел 'безопасную зону' и панически избегает атак украинских БПЛА - СМИ
Украинские беспилотники заставили Путина пересмотреть график визитов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Путин после возобновления поездок по РФ чаще выбирает Сибирь и Дальний Восток
  • Российский лидер избегает регионов европейской части РФ
  • Путин опасается атак украинских дронов

Российский лидер Владимир Путин после возобновления поездок по регионам РФ стал чаще выбирать для визитов Сибирь и Дальний Восток. При этом он избегает областей европейской части России, которые регулярно подвергаются атакам украинских дронов. Об этом пишет издание "Агентство".

На следующей неделе Путин может посетить Новосибирскую область. Это станет уже пятым регионом, который он посетит после возобновления региональных поездок в июне.

видео дня

Ожидается, что во время возможного визита в Новосибирск Путин может принять участие в открытии Сибирского кольцевого источника фотонов, встретиться с губернатором области Андреем Травниковым и посетить кампус Новосибирского государственного университета.

По данным СМИ, большинство этих визитов пришлось на территории за пределами европейской части России, где риск атак дронов значительно ниже. Лишь один из регионов, которые Путин посетил после возобновления поездок, расположен в европейской части РФ.

В частности, Путин побывал в Иркутске, где посетил авиационный завод, в Омске - на встрече с президентом Казахстана, а также в Красноярском крае.

Единственным исключением стала Казань, расположенная в европейской части РФ, куда Путин приехал на заранее запланированный саммит. Во время этого визита российские власти ввели усиленные меры безопасности: в город стянули силовиков из других регионов, ограничили движение электросамокатов и усилили контроль за связью.

В то же время Путин продолжает посещать Москву, Санкт-Петербург и Валдай, где расположены его основные резиденции. По данным СМИ, обеспокоенность российского лидера по поводу собственной безопасности усилилась после сообщений о возможной атаке беспилотников на его резиденцию в Валдае в декабре.

Какова цель атак на Wildberries - объяснение эксперта

Украинские удары по логистическим объектам на территории России имеют не только военное, но и экономическое значение, рассказал в интервью Главреду экономист Виталий Шапран. По его словам, крупные склады и логистические центры РФ могут использоваться для поставок товаров двойного назначения.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - отметил Шапран.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

В то же время эксперт подчеркнул, что удары по крупным сервисам, которыми пользуются миллионы россиян, имеют также общественный эффект. Такие атаки демонстрируют населению РФ последствия войны и создают дополнительное экономическое давление.

Новости России

Напомним, Путин выступил в Государственной Думе и заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей в войне. Он объявил о решающем этапе и сказал, что санкции Запада якобы не достигли своих целей.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор вернулся к кратким и тщательно срежиссированным обращениям к народу. По данным источников, во время недавнего визита в Санкт-Петербург общение с толпой длилось около 40 секунд.

Также Путин сменил командующих армией и назначил новых руководителей для ряда подразделений. По данным OSINT-проекта DeepState, в июле российская армия захватила около 88 квадратных километров территории Украины.

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Об источнике: Агентство

Агентство - это независимое российское интернет-издание, которое позиционирует себя как проект журналистов и репортеров-расследователей, ранее вынужденных покинуть работу в других независимых российских СМИ из-за давления со стороны властей. Оно публикует новости и аналитику о событиях в России и мире.

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