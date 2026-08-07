Продюсеры готовят продолжение фильма "Майкл": названы сроки премьеры

На фоне успеха первой части фильма киностудия Lionsgate решила продолжить историю и запустить работу над второй частью.

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Продюсеры готовят продолжение фильма "Майкл" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Производство продолжения фильма могут начать уже в конце 2026 года

Студия рассчитывает выпустить вторую часть "Майкла" в конце 2027 года

Биографический фильм о легендарном американском певце Майкле Джексоне "Майкл" добился впечатляющих результатов в мировом прокате. Картина заработала около $977 млн, став самым кассовым байопиком в истории кино.

На фоне такого успеха киностудия Lionsgate решила продолжить историю и запустить работу над второй частью фильма.

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Как сообщает Variety, производство продолжения могут начать уже в конце 2026 года или в начале 2027-го. При этом точные сроки начала съемок пока не определены.

Глава киноподразделения Lionsgate Адам Фогельсон рассказал, что студия рассчитывает выпустить вторую часть "Майкла" в конце 2027 года либо в первой половине 2028 года.

Таким образом, если производственный график будет соблюден, зрители смогут увидеть продолжение байопика о Майкле Джексоне примерно через два года после выхода первой части.

"У нас есть ряд сцен, особенно некоторые крупные музыкальные номера, которые были сняты ранее, и они наверняка появятся во второй части. Сейчас мы в основном сосредоточены на том, чтобы создать самый масштабный и лучший сиквел по разумной цене. Именно этого зрители захотят и заслужат после того опыта, который мы подарили им в первый раз", – отметил Фогельсон.

К слову, "Майкл" – биографическая драма о пути Майкла Джексона от юного солиста The Jackson Five до мировой суперзвезды, изменившей музыкальную индустрию. Его талант, преданность любимому делу и стремление постоянно развиваться помогли ему завоевать мировое признание и стать одним из самых влиятельных артистов всех времён.

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, а сценаристом – Джон Логан. Главную роль сыграл Джафар Джексон, который является настоящим племянником Джексона. В актерском составе также присутствуют Колман Доминго, Ния Лонг, Майлз Теллер, Лаура Гарриер, Кэт Грэм, Лоренц Тейт, Дерек Люк и многие другие.

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О персоне: Майкл Джексон Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

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