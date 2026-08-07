Кратко:
- Что сказала Слава
- На кого она напала
Российская певица Слава, которая поддержала военное вторжение террориста Путина в Украину и поддержала оккупацию украинского Крыма, неожиданно заговорила по-другому.
По данным российских пропагандистов, Славе пришлось отменить концерты в оккупированном Крыму и это ее сильно разозлило. Певица до последнего надеялась, что сможет выступить в украинских Феодосии, Симферополе, Севастополе и Ялте, но из-за проблем с электричеством концерты пришлось отменить.
Певица решила устроить истерику и обвинила во всем главных зачинщиков оккупации и войны - Путина и российское правительство.
"Она такой хай подняла. Виноваты были все вокруг. И правительство, и военные, которые "допустили эту ситуацию" в Крыму. Потом все вообще свелось к тому, что крымские чиновники - "ждуны" и специально делают так, чтобы все передрались, чтобы у людей крыша ехала от злости. В общем, как всегда, наговорила всякого, а потом ее вроде попустило", - поделился человек из окружения Славы.
При этом источник пропагандистов добавил, что понимает возмущение артистки, потому что ей нужно содержать семью и дом перестраивать, сейчас не лучшее время терять заработки.
Слава о войне
После начала полномасштабной войны российская певица Анастасия Сланевская, более известная публике как Слава, проявила себя преданной Z-патриоткой. Она поддержала кровавый режим Кремля, неустанно говорила о любви к стране-агрессору и даже рвалась помогать оккупантам.
Позже, когда ракеты стали доставать до территории России, певица в истерике обратилась к коллегам из шоу-бизнеса с призывом перестать притворяться, что у них "красивая жизнь", а вместо этого открыто выступить за мир.
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О персоне: певица Слава
Певица Слава - российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий. Исполнила песенные хиты: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а также "Я и ты" (совместно со Стасом Пьехой) и другие.
Что касается войны в Украине, то певица поддерживает действующий террористический режим и высказывалась в поддержку своей агрессивной родины.
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