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Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

Мария Николишин
21 сентября 2026, 16:56
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Туман и облачность стали для противника отдельным тактическим преимуществом, а скоростные ракеты оставляют на реакцию считанные секунды.
Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов
Россия меняет тактику ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Игната:

  • Враг выбирает тип дрона в зависимости от погодных условий
  • Около 1900 реактивных БПЛА было запущено за неполный сентябрь
  • Сбиваемость реактивных целей держится на уровне 60%

Россияне начали подбирать тип ударного беспилотника под конкретную погоду на маршруте. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Первое, на что будет обращать внимание противник, - это метеоусловия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую он хочет поразить. Если будет туман, облачность, это будет затруднять работу украинской противовоздушной обороны. И соответственно противник будет применять то или иное средство - реактивный или обычный "Шахед". В этом вопросе они очень хорошо ориентируются", - подчеркнул он.

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По его словам, давление на Силы обороны растет не только за счет количества средств поражения: враг параллельно отрабатывает новые тактические приемы.

В частности, статистика подтверждает смещение акцента в сторону скоростных аппаратов. В целом по Украине россияне запустили уже около 7700 таких средств поражения, а за неполный сентябрь - примерно 1900 ударных беспилотников с реактивными двигателями. Для сравнения: за весь июль этот показатель составлял 2800.

Процент сбитых аппаратов Игнат оценил в 60% - довольно высокий результат, учитывая нынешние возможности Сил обороны.

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

В чем опасность ракет "Циркон"

Отдельная тема - применение ракет "Циркон", которые формально относятся к противокорабельным, но регулярно летят по наземным целям. Две из них накануне были выпущены с северного направления.

"Ракеты типа "Циркон", хотя и считаются противокорабельными, но из Крыма их неоднократно запускали по наземным целям, и уже было много случаев применения этих ракет. Две вчерашние, хотя и были выпущены с севера, не достигли своих целей… Такие же случаи были и с "Кинжалами", если мы говорим о скоростных ракетах, таких как "Кинжал" или "Циркон", которые запускаются с наземных и воздушных платформ, то здесь вопрос о том, насколько быстрее или медленнее, вообще не стоит", - подчеркнул он.

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Речь идет о средствах, разгоняющихся примерно до 10 тыс. км/ч. Представить такую скорость обычному человеку практически невозможно, отмечает пресс-секретарь.

"Это скорость, неподвластная человеческому глазу. Глаз не может увидеть, разве что – прилет", – пояснил военный.

На реагирование остаются считанные минуты, а иногда и секунды - независимо от того, откуда произошел пуск: из Крыма или с севера. Большое расстояние при таких характеристиках перестает быть фактором запаса времени.

"Рассчитываем на наших западных партнеров, которые из центров НАТО могут делиться этой информацией о траекториях баллистических, аэробаллистических или противокорабельных ракет и оповещать нас, а мы уже информируем население", - добавил Игнат.

Почему российские дроны стали бить точнее

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что Россия могла повысить точность ударов дронами благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников.

По его словам, такой механизм не обязательно предполагает постоянное дистанционное управление дроном. Беспилотник может большую часть маршрута проходить по заранее заданным координатам, а связь использовать лишь на отдельных этапах полета.

"Дрон определенную часть маршрута может пролетать просто по заданным координатам или с помощью инерциальной системы, а затем связь на короткое время включается для коррекции или донаведения", - предполагает он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 21 сентября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. После вражеских ударов загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В одном из жилых домов, попавшем под удар, поврежден фасад, выбиты окна, разрушены балконы. Также один из ударов был нанесен по торговому центру "Интрейд".

Вечером 20 сентября российские БПЛА дважды атаковали Сумы. Дрон с оптическим наведением попал прямо возле подъезда дома. Там как раз находилась супружеская пара. Женщина погибла. Ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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